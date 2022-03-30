صقر غباش: «إكسبو» أبرز الوجه الحضاري للإمارات

دبي (الاتحاد)

أشاد معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي بجهود فريق معرض إكسبو2020 دبي خلال لقائه بهم أمس في مقر المعرض، بدورهم المهم والمحوري في استقبال جميع الزوار من أغلب الفئات العمرية وإدارة العدد الهائل من الفعاليات المتنوعة التي أقيمت خلال المعرض والترحيب بكل الزائرين على اختلاف ثقافاتهم وعاداتهم بروح من التعاون والتفاؤل، ورسم أبهى صور الإمارات أمام العالم خلال المعرض.

وقال معاليه إن فريق عمل إكسبو يجسدون القيم والمبادئ الراسخة التي قامت عليها دولة الإمارات التي تحظى بمكانة بارزة، إقليمياً ودولياً، بفضل ما تقدمه قيادتنا الرشيدة من دعم ومساندة للجميع، مشيراً إلى أن حرص العديد من أبناء الإمارات والمقيمين على ارضها على المشاركة في المعرض والذين يمثلون جميع الجنسيات على أرض دولة الإمارات في معرض إكسبو 2020 دبي، هو تجسيد للمعاني السامية للعمل، وحرصهم على إنجاح هذا الحدث العالمي، بصورة مشرقة تعكس مفاهيم التحضر والرقي في الدولة، ما يعكس المكانة الكبيرة لدولة الإمارات في قلوب كل مواطن ومقيم، بصفتها بلد التعايش والسلام.

وأكد معاليه لفريق إكسبو عملكم خلال فترة المعرض ستكون له آثار إيجابية كبيرة، نظراً للخبرات الكبيرة التي اكتسبتموها في هذا الحدث العالمي الكبير، ويمثل إضافة كبيرة لكم في حياتكم العملية، سواء في تحسين حياة الآخرين في مجتمعاتكم المحلية أو على المستوي العالمي، مشيراً إلى أن كل فرد من المشاركين سوف ينظر إلى تجربته في معرض إكسبو 2020 بكل فخر واعتزاز.

من جانبهم، أعرب فريق إدارة العلاقات الحكومية المحلية لإكسبو 2020 دبي عن بالغ امتنانهم وشكرهم واعتزازهم العميق لمعالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي علي حرصه اللقاء بهم والثناء بدورهم، خلال عملهم في معرض إكسبو.

وزار معالي صقر غباش أجنحة مؤسسة أحمد بن زايد للأعمال الخيرية والإنسانية وطيران الإمارات، والفرص وكازاخستان في معرض إكسبو 2020 دبي.