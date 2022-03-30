«الموروث الشرطي» لأبوظبي في إكسبو 2020 دبي

دبي (الاتحاد)

شارك قسم الموروث الشرطي بإدارة المراسم والعلاقات العامة في شرطة أبوظبي، بجناح فزعة في معرض إكسبو 2020 دبي واشتملت المشاركة على عرض الروبوت الآلي وزي شرطي المستقبل الذي يعكس التطور الكبير لشرطة أبوظبي في شتى المجالات وجهودها في استشراف المستقبل. كما استعرض اهتمام شرطة أبوظبي بالموروث الشرطي وتعريف المجتمع به منذ بداية تأسيس ونشأة شرطة أبوظبي منذ عام 1957 ومراحل التطور التي جعلت من أبوظبي أكثر المدن أمناً على مستوى العالم ومسيرة الانجازات التي حققتها.

وعرض خلال محاضرة - بعنوان «تاريخ شرطة أبوظبي وموروثها» - مجموعة من صور الآليات والأسلحة والأزياء التى كانت مستخدمة قديماً، وإنجازات الموروث الشرطي، وتم خلالها توزيع كتيبات تحكي عن مراحل تطور شرطة منذ التأسيس. وأشار المحاضر المساعد أول حميد عبد الله المزيني الباحث في تاريخ شرطة أبوظبي الى أهمية المحافظة على الموروث الشرطي والذي يعد جزءاً أصيلاً في تشكيل الهوية الوطنية والشخصية الإماراتية المعاصرة لافتاً إلى أنه أسهم بصورة فاعلة في تنشئة جيل واع يمتلك فكراً ويبرز سجلها في الحفاظ على المنجزات الوطنية والمعالم الحضارية والتاريخية.