«الطريق إلى كوب 27 و28» في جلسة حوارية

دبي (الاتحاد)

نظمت وزارة التغير المناخي والبيئة والهيئة الاتحادية للشباب ومجلس الشباب العربي للتغير المناخي، جلسة حوارية بعنوان «الطريق إلى كوب 27 وكوب 28» حول تعزيز تمكين الشباب في العمل المناخي ورسم مستقبل المنطقة، بمشاركة معالي مريم بنت محمد المهيري وزيرة التغير المناخي والبيئة، ومعالي شما المزروعي وزيرة دولة لشؤون الشباب، ومعالي الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة في جمهورية مصر العربية.

وشارك في الجلسة التي أقيمت في جناح الشباب في إكسبو 2020 دبي، أعضاء مجلس الشباب العربي للتغير المناخي، وعدد واسع من الشباب المعنيين والمهتمين بمجال العمل المناخي.

وفي كلمتها قالت معالي مريم بنت محمد المهيري: «إن تمكين الشباب وتعزيز مشاركتهم في رسم وتنفيذ التوجهات المستقبلية يمثل أولوية استراتيجية لدولة الإمارات، وتوفر قيادتنا الرشيدة الدعم والرعاية اللازمة دائماً لضمان مساهمة فئة الشباب في إيجاد مستقبل أفضل مستدام».

وأضافت: «ويمثل الشباب محركاً رئيساً لطموح العمل المناخي عالمياً، كونهم الفئة الأقدر على إحداث تأثير فعال عبر توظيف قدراتهم في إيجاد حلول ابتكارية لتحديات تغير المناخ، بالإضافة إلى مساهمتهم في رفع الوعي المجتمعي العام بضرورة مشاركة كافة أفراد ومكونات المجتمع في العمل من أجل المناخ، لذا تحرص دولة الإمارات على تعزيز مشاركتهم ووجود تمثيل قوي لهم في كافة الفعاليات والأحداث المرتبطة بالعمل البيئي والمناخي». وفي حوارها مع الشباب المشاركين في الجلسة، أكدت معاليها أن دورتي كوب 27 و28 اللتين ستقامان في مصر والإمارات ستركزان في أحد محاورهما الرئيسة على تعزيز مشاركة الشباب في كافة نواحي العمل المناخي وإتاحة المجال لهم لتقديم الحلول الابتكارية التي من دورها المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة.

ومقالت معالي شما المزروعي:«إن دور الشباب محوري في ملف العمل المناخي وتحقيق الاستدامة، وهو الأمر الذي توليه دولة الإمارات اهتماماً كبيراً ضمن أولويتها الاستراتيجية لتمكين الشباب وتعزيز مشاركتهم في التوجهات المستقبلية».

أسبوع المناخ

تستضيف دولة الإمارات فعاليات أسبوع المناخ في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 2022، للمرة الأولى في المنطقة، تمهيداً لمناقشة أهم القضايا المناخية للمنطقة التي سيتم طرحها على طاولة مؤتمر دول الأطراف كوب 27 والذي سيقام في مصر نوفمبر المقبل، واستعداداً لدورة المؤتمر كوب 28 التي ستستضيفها الإمارات 2023.