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جناح البرازيل في «إكسبو» يختتم فعالياته باستقباله مليوني زائر
احتفاء بالضيف رقم 2 مليون (من المصدر)
31 مارس 2022 01:49

دبي (الاتحاد)

أعلن جناح البرازيل في «إكسبو 2020 دبي» عن تحقيقه إنجازاً لافتاً مع استقطابه لأكثر من مليوني زائر، بالتزامن مع إسدال الستار على فعاليات الحدث الدولي الأكبر على الإطلاق. ويشير عدد الزوار الكبير والاهتمام الذي يحظى به الجناح من جانب المستثمرين إلى وجود فرص هائلة على الصعيد العالمي لشركات الدولة الواقعة في أميركا الجنوبية.
واكتمل عدد المليوني زائر لجناح البرازيل في «إكسبو 2020 دبي»، بزيارة عائلة هندية مكونة من ثلاثة أفراد. وعبرت الزوجة الهندية عن سعادتها بزيارة الجناح البرازيلي، وإعجابها بمفهوم المياه التي تجسد نهر الأمازون في البرازيل، مؤكدة عدم استغرابها من تحقيق الجناح لهذا الإنجاز الفارق في ظل المفاهيم الرائعة والاستثنائية التي يطرحها.

صورة
قدم جناح البرازيل للزوار صورة مفصّلة عن البرازيل بوصفها بلاد مترامية الأطراف ذات تنوع سكاني هائل، وثقافة غنية، ومطابخ فاخرة، ومعالم سياحية مذهلة وعدد لا متناهٍ من الفرص الاستثمارية.
ويستخدم الجناح 140 جهاز عارض ضوئي عملاقاً لعرض صور بالفيديو للغابات، والأنهار، والمراكز الحضرية، والغذاء والثقافة البرازيلية على أغشية شبه شفافة داخل ممراته.

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