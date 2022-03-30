وزير الاستثمار الأردني: نعتز بمشاركتنا في المحافل الدولية على أرض الإمارات

دبي (وام)

أكد معالي خيري عمرو وزير الاستثمار الأردني، أهمية مشاركة المملكة الأردنية الهاشمية في محفلين مهمين على أرض دولة الإمارات العربية المتحدة وهما القمة الحكومية العالمية، وملتقى الاستثمار السنوي، ضمن مشاركة بلاده في معرض إكسبو 2020 دبي. وأوضح معاليه أن مشاركة المملكة في ملتقى الاستثمار السنوي يعكس المزيد من فرص تعزيز الشراكات الاقتصادية، وإبراز الفرص الاستثمارية داخل الأردن، بجانب عرض المميزات التنافسية في المملكة في تلك المحافل الدولية. ولفت إلى أن مشاركة وزارة الاستثمار بملتقى الاستثمار السنوي، عبر أجنحة فرعية للمشاركين بالمعرض والمقامة على هامشه، ومشاركة قوية للقطاعين العام والخاص، لتسليط الضوء على قطاعات الخدمات اللوجستية، والتكنولوجيا الرقمية، والسياحة، والبنية التحتية، والتطوير الحضري والمدني، وغيرها من القطاعات الأساسية، تهدف إلى إيجاد ترابط اقتصادي وشراكات مع الدول العربية. وحول أهمية مشاركة المملكة عبر جناحها في إكسبو 2020 دبي، قال: إن جناح الأردن مثَل نافذة لتعريف العالم على إمكانيات وفرص الاستثمار في الأردن، وما تقدمه من مميزات في التكنولوجيا والصناعة والتجارة، والسياحة، بحكم تواجدها في منطقة لوجستية واستراتيجية في قلب منطقة الشرق الأوسط، فضلاً عما تمتلكه من علاقات قوية مع كافة دول العالم.

وأضاف معاليه أن إكسبو 2020 دبي فرصة استثنائية للاطلاع على الجوانب الاجتماعية والثقافية والحضارية المملكة بجانب ما تتيحه من فرص استثمارية. وعن المنافع الاقتصادية لمشاركة المملكة في إكسبو دبي، أوضح أنه كان فرصة لغالبية الدول ومنها الأردن، لعقد شراكات اقتصادية واتفاقيات تجارية مع البلدان المختلفة، إضافة إلى كونه نقطة للتواصل الثقافي، ومرآة عاكسة لتاريخ كل بلد وحاضره ومستقبله، مضيفاً أن وزارة الاستثمار عملت على إبراز مكانة الأردن عالمياً من خلال توقيع عدة اتفاقيات تجارية على هامش إكسبو دبي، والتي كان لها الأثر الإيجابي في تعزيز فرص التجارة بين الأردن والبلدان الأخرى، مع مرحلة التعافي من آثار جائحة كوفيد- 19.