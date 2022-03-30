شرطة عجمان تحقق المركز الأول كأفضل بيئة عمل

عجمان (الاتحاد)

حققت القيادة العامة لشرطة عجمان المركز الأول كأفضل بيئة عمل على مستوى قطاعات وزارة الداخلية، وذلك في إطار سعي الوزارة في تحقيق الريادة المؤسسية بتوفير أفضل بيئة عمل وتحقيق متطلبات البرنامج الوطني للسعادة وجودة الحياة في بيئة العمل لعام 2021، وبناءً على نتائج استطلاعات جودة الحياة في بيئة العمل المنفذة من قبل مركز البحوث والتطوير بوزارة الداخلية، والذي يهدف إلى تحقيق رضا العاملين وسعادتهم.

وأشاد اللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي، قائد عام شرطة عجمان، بالإنجاز الذي تحقق، مؤكداً أن شرطة عجمان تسعى دائماً إلى تطوير بيئة العمل وتحسينها والتركيز على الارتقاء بالمبادرات، التي من شأنها تعزيز الإيجابية والتحفيز والإلهام للموظف لضمان استمرارية رضا الموظفين، ورفع مستوى سعادتهم والإيجابية في بيئة العمل.

وأضاف أن حصول شرطة عجمان على المركز الأول كأفضل بيئة عمل، يؤكد الاهتمام بالعنصر البشري، وتوفير بيئة عمل مثالية من مختلف النواحي مع توفير الإمكانيات والبيئة المشجعة على الإنتاجية في العمل، حيث حصلت شرطة عجمان على هذا المركز المشرف كأفضل بيئة عمل بين قطاعات وزارة الداخلية، من خلال نتائج استطلاعات رضا الموارد البشرية على مستوى الوزارة، وشملت عدة محاور تمثلت في جودة حياة بيئة العمل، والسعادة الوظيفية، وبيئة العمل، بالإضافة إلى محور الفئة الإشرافية، وظروف العمل.

ومن جانبه، قال العميد محمد شيبان سويدان، مدير إدارة الموارد البشرية: إن وزارة الداخلية تطبق برامج متقدمة في قياس رضا السعادة الوظيفية من خلال الاستبيانات الدورية، واستطلاعات الرأي الدقيقة، حققت خلالها شرطة عجمان المركز الأول كأفضل بيئة عمل على مستوى الوزارة، من خلال عدة مبادرات ومشاريع وضعتها شرطة عجمان لتعزيز السعادة الوظيفية، وتوفير أفضل أساليب العمل وتطبيق أفضل التقنيات الحديثة لتطوير بيئة العمل في جميع الوحدات التنظيمية بشرطة عجمان.