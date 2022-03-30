45 ضابطاً يبحثون مخاطر «المصانع السرية للمخدرات»

دبي (الاتحاد)

اختتمت أمس ورشة العمل الإقليمية التي نظمها مركز المعلومات الجنائية، بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بشرطة دبي بعنوان «المخاطر المحتملة لظهور المختبرات السرية لتصنيع المخدرات بالمنطقة»، بمشاركة العديد من الجهات الحكومية والمنظمات والهيئات والمراكز الدولية والأجهزة الأمنية المتخصصة في مجال مكافحة المخدرات.

حضر حفل الختام القاضي الدكتور حاتم علي، المدير الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة بدول مجلس التعاون الخليجي، والعميد صقر راشد المريخي مدير مركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات بدول مجلس التعاون الخليجي، والعقيد خالد علي بن مويزه نائب مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بشرطة دبي، والعقيد عبدالله حسن مطر الخياط مدير مركز حماية الدولي بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات، ونائبه العقيد الدكتور عبدالرحمن شرف المعمري، حيث وزع العميد المريخي يرافقه العقيد خالد بن مويزة الشهادات على المشاركين بالورشة وعددهم 45 ضابطاً.

واستعرض الدكتور صالح السعد التوصيات الختامية، والتي تضمنت 17 توصية تمهيداً لرفعها لرؤساء إدارات مكافحة المخدرات بدول مجتمع التعاون الخليجي وللمكتب الإقليمي للأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة بدول مجلس التعاون الخليجي.

ووجه العميد صقر راشد المريخي مدير مركز المعلومات، الشكر لمعالي الفريق عبدالله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، واللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، وللعميد عيد محمد ثاني مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، نظير جهودهم الكبيرة في إنجاح الورشة المميزة، والتي استشرفت المستقبل بدراسات وتنبؤات حول واقع المخدرات وأثرها السلبي على مجتمعاتنا وأفرادنا وشبابنا، كما أن الورشة تناولت نزوح العديد من تجار المخدرات ومصانعهم السرية لمناطقنا، وما علينا عمله تجاه الخطر الذي يحدق بنا، موضحاً بأن هذه الورشة تمكنت من تناول طرق التحويل الكيميائي، كما أطلعت الحضور على تجربة الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة مع الميثامفيتامين في منطقة الخليج والمحيط الهندي، مشيداً بورقة عمل العقيد خولة عبيد بوسمرة رئيس قسم السلائف الكيميائية بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات بشرطة دبي، والتي تناولت جهود شرطة دبي في مكافحة المصانع السرية.

مختبرات

وتناول الدكتور حاتم علي ورقة، استعرض خلالها واقع المختبرات السرية وانتشارها من منظور المكتب المعني بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجي، وكان لهذه الورقة وقع مهم بين أروقة المشاركين، وذلك لما تضمنته من معلومات مهمة وقيمة، بالإضافة لعرض السيد أحمد الديب من الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات، جانباً من تصنيع وتهريب المخدرات على المستوى الدولي، بالإضافة للعديد من أواق العمل والدراسات التي أضافت لخبرات الضباط المشاركين بالورشة.