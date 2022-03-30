10 آلاف مشارك و50 عارضاً في «توظيف مجندي الخدمة الوطنية»

أبوظبي (الاتحاد)

اختتمت أمس فعاليات الدورة الخامسة من معرض توظيف مجندي الخدمة الوطنية في مركز أبوظبي الوطني للمعارض - أدنيك، والذي نظمته وزارة الدفاع ممثلة بهيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية، بالتعاون مع شركة اندكس لتنظيم المؤتمرات والمعارض، عضو في اندكس القابضة.

وحقق المعرض والذي استمر ثلاثة أيام، نجاحاً مميزاً في فتح آفاق التواصل بين طلاب وخريجي الخدمة الوطنية والشركات المشاركة من مختلف القطاعات الحكومية وغير الحكومية، كما سجل حضوراً استثنائياً فاق الـ10.000 مشارك و50 عارضاً.

وصرح الدكتور عبدالسلام المدني، سفير برلمان البحر الأبيض المتوسط في دول مجلس التعاون الخليجي ورئيس اندكس القابضة، قائلاً: «استطاع هذا المعرض خلال الأيام الثلاثة على منح وتوفير الفرص لمجندي الخدمة الوطنية للالتقاء والتواصل مع الشركات والجهات والمؤسسات المشاركة في المعرض، مما شدد على أهمية معارض التوظيف، لما تحمله في طياتها من قدرات تجمع كل من الباحثين عن العمل والشركات والمؤسسات المساهمة والعارضة تحت سقف واحد، تعزيزاً لفكرة التوطين ومشاركة الكوادر الوطنية في سوق العمل، وتأمين مستقبل وظيفي آمن لهم من خلال استقطاب الكوادر الوطنية ودعمها للمشاركة في سوق العمل في دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك إيماناً بقدرات وخبرات شباب الوطن».

وتضمنت أجندة المعرض في يومها الثالث العديد من ورش عمل والنقاشات الغنية بالمعلومات التي تعزز من معارف الطلاب والمجندين، وتزودهم بأبرز الخبرات المطلوبة في سوق العمل والوظائف والمتطلبات الأكاديمية. وكان من أبرز هذه الورش «مستقبل التعليم المهني» المقدمة من قبل معهد أبوظبي للعليم والتدريب المهني وورشة «خطى نحو تغيير العالم، حقائق مدهشة حول دراسة هندسة الشبكات والحاسوب» و«مرحباً بالمستقبل، تعرف على المزيد حول الذكاء الاصطناعي والروبوتات» المقدمتان من قبل جامعة العين، بالإضافة إلى ورشة «مستقبل العمل والتعليم» المقدمة من قبل جامعة زايد.

وصرحت عائشة خليفة الكعبي، مساعد إداري في قسم شؤون الطلبة في معهد أبوظبي للتعليم والتدريب المهني: «سعدنا بتجربتنا المميزة في معرض توظيف مجندي الخدمة الوطنية، والذي تمكنا من خلالها بإيصال رسالة إلى الشباب الشجعان الذين سخروا وقتهم وجهدهم في خدمة الوطن، وتبني رؤية طموحة نسعى من خلالها إلى الارتقاء بمهارات وقدرات المواطن الإماراتي، وخدمة شريحة كبيرة من المجتمع من الجنسين مما يبني مستقبلاً مليئاً بالإنجازات».

وجاءت مشاركة جامعة العين في المعرض، سعياً من الإدارة إلى مد جسور التواصل بينها وبين مجندي الخدمة الوطنية والمؤسسات الحكومية والخاصة بكافة تخصصاتها، من خلال اطلاعهم على النشاطات والخدمات والفرص الوظيفية المتاحة لدى الجامعة، وكافة الخدمات والمنح والدورات التدريبية لمجندي الخدمة الوطنية.