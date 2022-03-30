شرطة أبوظبي: «المنصة الذكية» لاستقطاب الكفاءات الوطنية

أبوظبي (الاتحاد)

تشارك شرطة أبوظبي في معرض توظيف مجندي الخدمة الوطنية 2022، بهدف استقطاب الكوادر الوطنية الذين أنهوا الخدمة الوطنية للعمل في مختلف قطاعات القيادة وتأمين مستقبل المجندين المهني والتعليمي.

وأكد المقدم سالم سيف الكعبي، مدير إدارة الاختيار والتعيين بقطاع الموارد البشرية، أن المشاركة تأتي ضمن حزمة السياسات والبرامج والمبادرات التي تطبقها شرطة أبوظبي في دعم ملف التوطين، بالاستفادة من الكادر البشري المواطن وتأهيله وإيجاد فرص العمل التي تلائمه، لافتاً إلى أن توظيف مجندي الخدمة الوطنية يأتي وفق أفضل الممارسات والمعايير الشرطية، فضلاً عن السعي للاستفادة من تلك الكوادر التي تتمتع بروح عالية من المسؤولية والانضباط والمهارات والقيم التي غرست في نفوسهم أثناء تأديتهم للخدمة الوطنية.. لافتاً إلى أهمية ودور معارض التوظيف في إيجاد فرصة عمل مهمة وحيوية لدعم سياسات التوطين.

وقال النقيب الدكتور جمعة محمد الحوسني، من قسم الاستقطاب بإدارة الاختيار والتعيين، إن شرطة أبوظبي حريصة على استقطاب أفضل الكوادر الوطنية لتلبية احتياجاتها، مشيراً إلى أن الفرصة متوفرة لمجندي الخدمة الوطنية لشغل الشواغر للإسهام في تحقيق مساعي شرطة أبوظبي في تعزيز التوطين، وتوفير فرص العمل الملائمة للمواطنين.

ولفت إلى الاهتمام بتيسير الإجراءات وتبسيطها لاستقطاب الكفاءات الوطنية عن طريق برنامج المنصة الذكية، والتي تمتاز بسرعة الإجراء وإمكانية متابعة طلبات التقديم المميزة جداً، مع تقديم المساعدة وتوفير جميع المستلزمات من قبل فريق عمل متخصص، واستضافة الموهوبين في قاعة خاصة ومقابلتهم لمختصين في مركز المواهب بإدارة الاختيار والتعيين.

وكان جناح شرطة أبوظبي استقطب عدداً كبيراً من الراغبين في الانتساب للعمل الشرطي بمختلف القطاعات، وتمت مقابلة المتقدمين للوظائف الشاغرة في شرطة أبوظبي.