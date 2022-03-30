شرطة دبي: «مستقبل الخمسين» لتمكين الكوادر

دبي (الاتحاد)

أشاد زوار معرض توظيف مجندي الخدمة الوطنية 2022، بمنصة القيادة العامة لشرطة دبي، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، واهتمامها بمجندي الخدمة الوطنية، كونهم يمثلون جيل المستقبل الذي تحرص على تأهيلهم وتمكينهم في كافة المجالات الاقتصادية والتجارية والتعليمية.

وتقدم المقدم حمد بن دعفوس المنصوري، مدير إدارة الاختيار والتوظيف في الإدارة العامة للموارد البشرية في شرطة دبي، بالشكر والتقدير إلى هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية لتنظيم هذا المعرض، لمساهمته في تأمين مستقبل المجندين المهني والتعليمي بعد إتمامهم متطلبات برنامج الخدمة الوطنية، وتمكينهم من الإسهام في خدمة الوطن والمجتمع، وتأدية دورهم على أكمل وجه، كونهم الثروة الحقيقية للوطن والاستثمار الحقيقي والمستدام للمجتمع.

وأضاف أن القيادة العامة لشرطة دبي، أطلقت مبادرة «مستقبل الخمسين»، الرامية إلى تمكين الكوادر الوطنية وتأهيلها مهنياً وعلمياً لتتمكن من أداء واجباتها وخدمة الوطن بكفاءة واقتدار، لافتاً إلى أن هذه المبادرة تأتي بالتزامن مع احتفالات دولة الإمارات العربية المتحدة ووزارة الداخلية باليوبيل الذهبي، وبالتعاون مع هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية لخريجي الخدمة الوطنية، لمنحهم الفرصة للانضمام إلى الكادر الوظيفي لشرطة دبي، والمساهمة في خدمة الوطن.