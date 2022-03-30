تعاون بحثي بين «تريندز» وكلية أبوظبي للإدارة

أبوظبي (الاتحاد)

وقّع «مركز تريندز للبحوث والاستشارات» اتفاقية تعاون مشترك مع «كلية أبوظبي للإدارة» بهدف التعاون في المجالات البحثية والعلمية والقضايا ذات الاهتمام المشترك التي تخدم الأهداف الاستراتيجية للجانبين، وبما يعزز فرص نشر المعرفة الصحيحة ويخدم صناع القرار والمهتمين.

وقع الاتفاقية من جانب مركز «تريندز» الدكتور محمد عبدالله العلي الرئيس التنفيذي للمركز، فيما وقعها من جانب «كلية أبوظبي للإدارة» الدكتور عبدالله أبونعمة رئيس الكلية. ويأتي توقيع الاتفاقية الذي جرى في مقر «كلية أبوظبي للإدارة»، تأكيداً على الروابط بين الطرفين وتكامل أدوار البحث العلمي والأكاديمي، وسعياً إلى توسيع القاعدة المعرفية والاستفادة من الخبرات المتراكمة لديهما، وتعزيزاً لسبل التعاون والتنسيق فيما بينهما، بما يخدم استراتيجياتهما ويحقق أهدافهما المشتركة في المجالات العلمية والبحثية. وأوضح الدكتور محمد عبدالله العلي أن التعاون مع «كلية أبوظبي للإدارة» جاء من منطلق حرص «تريندز» على تعزيز شراكاته مع المؤسسات الوطنية، وتوظيف هذه الشراكات في خدمة البحث العلمي الرصين والجاد، مُعرباً عن سعادته للتعاون مع الكلية، لما تشكله من قيمة إدارية وبحثية عريقة في دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة في مجال توفير التعليم الأكاديمي والمهني الهادف إلى إعداد أجيال قادرة ومتمكنة.