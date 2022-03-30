اليوم 15:13
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
إنفوجراف كاريكتير برامج
إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
الإمارات
تعاون بحثي بين «تريندز» وكلية أبوظبي للإدارة
العلي خلال توقيع الاتفاقية (من المصدر)
31 مارس 2022 01:49

أبوظبي (الاتحاد)

وقّع «مركز تريندز للبحوث والاستشارات» اتفاقية تعاون مشترك مع «كلية أبوظبي للإدارة» بهدف التعاون في المجالات البحثية والعلمية والقضايا ذات الاهتمام المشترك التي تخدم الأهداف الاستراتيجية للجانبين، وبما يعزز فرص نشر المعرفة الصحيحة ويخدم صناع القرار والمهتمين.
وقع الاتفاقية من جانب مركز «تريندز» الدكتور محمد عبدالله العلي الرئيس التنفيذي للمركز، فيما وقعها من جانب «كلية أبوظبي للإدارة» الدكتور عبدالله أبونعمة رئيس الكلية. ويأتي توقيع الاتفاقية الذي جرى في مقر «كلية أبوظبي للإدارة»، تأكيداً على الروابط بين الطرفين وتكامل أدوار البحث العلمي والأكاديمي، وسعياً إلى توسيع القاعدة المعرفية والاستفادة من الخبرات المتراكمة لديهما، وتعزيزاً لسبل التعاون والتنسيق فيما بينهما، بما يخدم استراتيجياتهما ويحقق أهدافهما المشتركة في المجالات العلمية والبحثية. وأوضح الدكتور محمد عبدالله العلي أن التعاون مع «كلية أبوظبي للإدارة» جاء من منطلق حرص «تريندز» على تعزيز شراكاته مع المؤسسات الوطنية، وتوظيف هذه الشراكات في خدمة البحث العلمي الرصين والجاد، مُعرباً عن سعادته للتعاون مع الكلية، لما تشكله من قيمة إدارية وبحثية عريقة في دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة في مجال توفير التعليم الأكاديمي والمهني الهادف إلى إعداد أجيال قادرة ومتمكنة.

كلية أبوظبي للإدارة
مركز تريندز للبحوث والاستشارات
الإمارات
آخر الأخبار
630 مليار درهم الرصيد التراكمي للاستثمارات الأجنبية في الإمارات
الاقتصادي
630 مليار درهم الرصيد التراكمي للاستثمارات الأجنبية في الإمارات
اليوم 15:10
كيف يتجنب مريض الربو «الأزمات» أثناء الصيام؟
دنيا
كيف يتجنب مريض الربو «الأزمات» أثناء الصيام؟
اليوم 15:02
أرشيفية
الإمارات
حظر استخدام الأكياس البلاستكية في أبوظبي
اليوم 14:50
مستودع للطحين في العراق
الاقتصادي
العراق: فتح استيراد جميع المواد الغذائية لمدة 3 أشهر
اليوم 14:46
منشأة للغاز في العراق
الاقتصادي
«سي.إيه.إم.سي» الصيني يوقع عقداً بشأن مشروع للغاز بالعراق
اليوم 14:45
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©