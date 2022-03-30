«زايد العليا» تنظم ملتقى التنمية الفكرية افتراضياً

أبوظبي (الاتحاد)

نظمت مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم ممثلة في مركزي أبوظبي والعين للرعاية والتأهيل التابعين لها افتراضياً، عبر تقنيات الاتصال المرئي عن بُعد على مدى يومين ملتقى التنمية الفكرية الافتراضي معاً لنتعلم 2022، تحت شعار «تمكين أصحاب الهمم للخمسين القادمة»، وذلك بحضور عبدالله عبدالعالي الحميدان الأمين العام للمؤسسة، وكوادر المؤسسة المتخصصة، إضافة إلى عدد من أولياء أمور الطلاب منتسبي المؤسسة، تضمن جلسات صباحية وورش عمل وجلسة عصف ذهني لمناقشة أهم الفرص والتحديات في تمكين أبنائنا من ذوي الإعاقات الذهنية.

شارك في الملتقى عدد من المؤسسات والجمعيات ومراكز رعاية أصحاب الهمم، منها جمعية الإمارات لمتلازمة داون، ومركز النور لرعاية المعاقين، ومركز المستقبل لتأهيل أصحاب الهمم، وقرية سند لتأهيل أصحاب الهمم، وجمعية همة لأمهات أصحاب الهمم، والمدرسة الإماراتية، ومعهد جينوفا للتطوير والتدريب، وكلية التربية بجامعة مطروح في جمهورية مصر العربية.

ويهدف ملتقى التنمية الفكرية في دورتة الثانية العمل على إكساب وتمكين المعلمين وأولياء الأمور بأحدث الأساليب والاستراتيجيات، واطلاعهم على أهم الممارسات المحلية والعالمية في مجال الوسائل التعلمية واستخدام التكنولوجيا في العملية التعليمية، وذلك بهدف إكسابهم المهارات التي تمكنهم من تعليم أبنائنا أصحاب الهمم من ذوي الإعاقة الذهنية مع متطلبات الحياة الفعلية ليكونو جزءاً فعالاً بالمجتمع.

وأكد الحميدان أن المؤسسة تعمل في إطار توجيهات قيادتنا الرشيدة، وبإشراف ومتابعة سموّ الشيخ خالد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس الإدارة، في كافة الاتجاهات وتتعاون مع الوزارات والمؤسسات والجهات المعنية لتحقيق هدف إيجاد مجتمع دامج خال من الحواجز، يضمن التمكين والحياة الكريمة للأشخاص أصحاب الهمم وأسرهم.