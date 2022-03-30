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محمد بن راشد: ماليزيا نموذج تنموي متطور
محمد بن راشد خلال لقائه رئيس وزراء ماليزيا
30 مارس 2022 21:49

التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، اليوم " الأربعاء " معالي إسماعيل صبري يعقوب، رئيس وزراء ماليزيا، المشارك في أعمال الدورة الثامنة للقمة العالمية للحكومات والتي تختتم أعمالها اليوم في مقرها بـ " إكسبو 2020 دبي " . ورحب سموه بزيارة معالي رئيس الوزراء الماليزي للمشاركة في أعمال القمة، معربا عن اعتزاز دولة الإمارات بعلاقات الصداقة والتعاون الوثيقة التي طالما جمعتها بماليزيا، والحرص المشترك على تطوير تلك الروابط والنهوض بها إلى مستويات جديدة من الشراكة الاستراتيجية ضمن مختلف المجالات، مؤكدا سموه كامل تقديره للنموذج التنموي المتطور الذي مكنها أن تصبح صاحبة أحد أهم اقتصادات منطقة جنوب شرق آسيا. من جانبه، هنأ معالي إسماعيل صبري يعقوب دولة الإمارات وقيادتها الرشيدة على التنظيم النموذجي للقمة العالمية للحكومات وما تسعى لتحقيقه من مستقبل أفضل لشعوب العالم أجمع، كما أعرب عن خالص التهنئة بمناسبة نجاح الدورة الاستثنائية من " إكسبو 2020 دبي" بما لها من مردود إيجابي عالمي واسع النطاق .

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