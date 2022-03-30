إطلاق إطار عمل لتأسيس نظام تعليمي جديد

دبي (الاتحاد)

أطلقت «دبي العطاء» أمس إطار عمل شامل لتأسيس نظام تعليمي جديد يتماشى مع المستقبل ومحوره الإنسان، بهدف إحداث تحوُّل في التعليم على مستوى العالم من خلال وضع الأطفال والشباب في صميم التنمية البشرية.

جاء ذلك خلال جلسة بعنوان «قيادة عجلة التنفيذ من أجل ازدهار الإنسانية» ضمن فعالية «أهداف التنمية المستدامة في التنفيذ» والتي استضافتها المجالس العالمية لأهداف التنمية المستدامة في القمة العالمية للحكومات في معرض إكسبو 2020 دبي. وتطرقت الجلسة إلى خطط المجالس المختلفة حول كيفية تسريع عملية التنفيذ الناجح لأهداف التنمية المستدامة.

ومن المقرر الإعلان عن نظام التعليم الجديد على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة التي ستُعقد في شهر سبتمبر 2022 خلال قمة الأمم المتحدة لتحويل التعليم المزمع عقدها من قبل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش. وسيُسهم هذا النظام في وضع الإنسانية في صميم التعليم، حيث يوجه الاهتمام نحو تحويل التعليم العالمي وإعداد أفراد مستعدين للمستقبل بما يحمله من فرص، وذلك من خلال ترسيخ الكفاءات الأساسية التي ستمكنهم من تحقيق أقصى استفادة من قدراتهم الكامنة. ويلبي نظام التعليم هذا الاحتياجات المتزايدة للأطفال والشباب في جميع أنحاء العالم فيما يتعلق بالتكنولوجيا، والتواصل، والشمولية، والكفاءات الأساسية، والمهارات، والقيم، والقيادة، والمساواة بين الجنسين، وغيرها. كما ينصب تركيزه على الأطفال غير الملتحقين بالمدرسة من خلال تسهيل الوصول إلى فرص التعلم الرسمية عبر العديد من المسارات التي تُتوج في نهاية المطاف بحصولهم على شهادة معتمدة تمكنِّهم من الوصول إلى فرص مماثلة لأقرانهم الذين انضموا إلى التعليم الرسمي. وجاء هذا الإطار النور بعد سلسلة من النقاشات الموسعة والجهود المشتركة مع الدول، والمؤسسات التعليمية، والمنظمات متعددة الأطراف، والوكالات التابعة للأمم المتحدة، والآليات والشبكات العالمية، والقطاع الخاص، والتي استمرت على مدار الأعوام الخمسة الماضية.

وقالت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي والمدير العام لمكتب إكسبو 2020 دبي: «لطالما كانت دولة الإمارات في طليعة الدول الساعية لإيجاد حلول مبتكرة لعدد من المشكلات الأكثر إلحاحاً التي يواجهها العالم.

وفي حديثه عن الحاجة الملحة إلى إحداث تحوُّل في التعليم على مستوى العالم، صرح الدكتور طارق محمد القرق، الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس إدارة دبي العطاء قائلاً: بقي نظام التعليم على حاله، معتمداً على المبادئ الأساسية ذاتها التي كان يتبعها منذ 120 عاماً.