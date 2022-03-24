محمد بن زايد: التضامن في مواجهة مختلف التحديات

أبوظبي (وام)

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، عدداً من أعضاء فريق عمل «مركز كارتر» الأميركي المشاركين في «مبادرة بلوغ الميل الأخير».

وتناول اللقاء الحديث حول الجهود المشتركة لمكافحة الأمراض المدارية المهملة حول العالم، وفي مقدمتها «مرض دودة غينيا» خاصة في ضوء «إعلان أبوظبي للقضاء على مرض دودة غينيا»، الذي صدر في ختام «القمة العالمية للقضاء على داء دودة غينيا 2022»، التي عقدت مؤخراً بالتعاون بين «مركز كارتر» و«مبادرة بلوغ الميل الأخير».

وعبر «تويتر»، أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، أن دور الإمارات في مكافحة الأمراض في المجتمعات المحتاجة ينبع من نهجها الإنساني، وإيمانها بضرورة التضامن في مواجهة مختلف التحديات.

وأعلن سموه، في تغريدة على حسابه بموقع «تويتر»، أنه بفضل التعاون مع الشركاء أصبحنا بإذن الله على بعد خطوات من القضاء على «مرض دودة غينيا».

وقال سموه: «استقبلت أعضاء مركز كارتر المعني بمكافحة الأمراض المدارية المهملة.. بفضل التعاون مع الشركاء أصبحنا بإذن الله على بعد خطوات من القضاء على «مرض دودة غينيا».. دور الإمارات في مكافحة الأمراض في المجتمعات المحتاجة ينبع من نهجها الإنساني وإيمانها بضرورة التضامن في مواجهة مختلف التحديات».