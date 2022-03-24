محمد الشرقي ووزير خارجية كوستاريكا يبحثان تعزيز التعاون

الفجيرة (وام)

استقبل سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، في قصر الرميلة، معالي رودولفو سولانو وزير الخارجية والعبادة في كوستاريكا، يرافقه فرانسيسكو شاكون سفير كوستاريكا لدى الدولة. ورحّب سمو ولي عهد الفجيرة بالضيفين الذين قدما للسلام على سموه، متمنياً لهما التوفيق في توطيد العلاقات بين دولة الإمارات وجمهورية كوستاريكا. وجرى خلال اللقاء، بحث فرص التعاون والقضايا ذات الاهتمام المشترك بين دولة الإمارات وجمهورية كوستاريكا في المجالات المختلفة، بما يعزز المصالح المشتركة بين البلدين. حضر اللقاء سالم الزحمي مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة.