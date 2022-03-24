طحنون بن محمد: تشغيل المحطة الثانية لبراكة نقلة حضارية على درب الإنجاز الوطني

العين (الاتحاد)

أكد سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين أن التشغيل التجاري للمحطة الثانية من محطات براكة في أبوظبي، نقلة حضارية جديدة على درب الإنجاز الوطني، أضاءته رؤية وحكمة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة. وقال سموه في تغريدة على حسابه في تويتر: «التشغيل التجاري للمحطة الثانية من محطات براكة في أبوظبي، نقلة حضارية جديدة على درب الإنجاز الوطني الذي تضيئه رؤية وحكمة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد. نهنئ أنفسنا، ونبارك للإمارات سواعد وعقول أبنائها ممن شاركوا بالتعاون الإيجابي الخلّاق مع خبرات العالم، في تحقيق الإنجاز الكبير».