اليوم 08:07
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
إنفوجراف كاريكتير برامج
إنفوجراف كاريكتير برامج
الإمارات
طحنون بن محمد: تشغيل المحطة الثانية لبراكة نقلة حضارية على درب الإنجاز الوطني
طحنون بن محمد: تشغيل المحطة الثانية لبراكة نقلة حضارية على درب الإنجاز الوطني
25 مارس 2022 01:00

العين (الاتحاد)

أكد سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين أن التشغيل التجاري للمحطة الثانية من محطات براكة في أبوظبي، نقلة حضارية جديدة على درب الإنجاز الوطني،  أضاءته رؤية وحكمة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة. وقال سموه في تغريدة على حسابه في تويتر: «التشغيل التجاري للمحطة الثانية من محطات براكة في أبوظبي، نقلة حضارية جديدة على درب الإنجاز الوطني الذي تضيئه رؤية وحكمة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد. نهنئ أنفسنا، ونبارك للإمارات سواعد وعقول أبنائها ممن شاركوا بالتعاون الإيجابي الخلّاق مع خبرات العالم، في تحقيق الإنجاز الكبير». 

آخر الأخبار
مايكروسوفت تؤكد نجاح قراصنة في اختراق أنظمتها
دنيا
مايكروسوفت تؤكد نجاح قراصنة في اختراق أنظمتها
اليوم 07:56
"الأدوية الأوروبية" توصي باستخدام هذ العقار للوقاية من كورونا
عربي ودولي
"الأدوية الأوروبية" توصي باستخدام هذ العقار للوقاية من كورونا
اليوم 07:48
مستشعرات الهواتف الذكية تكشف أمراض القلب والعين!
دنيا
مستشعرات الهواتف الذكية تكشف أمراض القلب والعين!
اليوم 07:39
الصين: لم يتم العثور على الصندوق الأسود الثاني للطائرة المنكوبة حتى الآن
عربي ودولي
الصين: لم يتم العثور على الصندوق الأسود الثاني للطائرة المنكوبة حتى الآن
اليوم 07:33
كيم يأمر باختبار "نوع جديد" من الصواريخ العابرة للقارات
عربي ودولي
كيم يأمر باختبار "نوع جديد" من الصواريخ العابرة للقارات
اليوم 07:26
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©