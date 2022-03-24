صقر غباش: «براكة» مشروع تاريخي يخدم الوطن

أبوظبي (الاتحاد)

قال معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي، إن بدء تشغيل ثاني محطات براكة للطاقة النووية السلمية يعد خطوة نوعية باتجاه مستقبل مزدهر، وما يدعو للفخر والاعتزاز أنه تم بسواعد إماراتية تبذل كل جهودها في مشروع تاريخي يخدم وطنها ومستقبل أبنائه والإنسانية جمعاء.

وأضاف معاليه أن هذه الخطوة تعد إنجازاً وطنياً تاريخياً وحضارياً، تضاف إلى سلسلة الإنجازات الرائدة والمتفردة التي حققتها الإمارات في كافة المجالات، لا سيما الطاقة وبأيدي وكفاءات وطنية نفاخر بها الأمم والشعوب.

ولفت معاليه إلى أن كل هذا الإنجاز نفذته كوادر وطنية مؤهلة وقادرة على تحمل المسؤولية الوطنية لرفع راية الإمارات عالياً.