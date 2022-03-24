سهيل المزروعي: تشغيل محطة براكة الثانية يسرع الوصول لمستهدفات استراتيجية 2050

أبوظبي (وام)

أكد معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية نائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للطاقة النووية، اقتراب الإمارات بشكل أكثر من تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للطاقة 2050 مع بدء التشغيل التجاري للمحطة الثانية في «براكة» للطاقة النووية السلمية. وقال معاليه: مع تشغيل المحطة الثانية في براكة نكون قد قطعنا شوطاً كبيراً نحو ريادتنا العالمية في مجال الطاقة خاصة الصديقة للبيئة.

وأكد معاليه أن دولة الإمارات بتوجيهات القيادة الرشيدة تواصل تعزيز نموذجها المتفرد في إنتاج الطاقة الصديقة للبيئة من مصادر مستدامة.