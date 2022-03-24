عويضة المرر: تشغيل محطة براكة الثانية شهادة تاريخية بنجاح استراتيجية مزيج الطاقة

أبوظبي (وام)

قال معالي المهندس عويضة مرشد المرر رئيس دائرة الطاقة في أبوظبي، إن مضاعفة إنتاج الطاقة من محطات براكة للطاقة النووية للوصول إلى إنتاج كهرباء خالية من الانبعاثات الكربونية، هي خطوة استباقية تتخذها دولة الإمارات لتنويع مزيج الطاقة في الإمارات نحو المزيد من الطاقة النظيفة والمستدامة. وأضاف معاليه في تصريحات له بمناسبة الإعلان عن بدء التشغيل التجاري لثاني محطات براكة للطاقة النووية السلمية، إن هذه الخطوة التاريخية تعد شهادة جديدة على التزامنا بدعم مبادرة الإمارات الاستراتيجية للحياد المناخي بحلول 2050 كما أنها تؤهلنا لتعزيز النمو الاجتماعي وحماية البيئة والتنمية الصناعية.