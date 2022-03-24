يوسف العتيبة: تشغيل محطة براكة الثانية إنجاز كبير لدولة الإمارات

أبوظبي (الاتحاد)

قال معالي يوسف مانع العتيبة سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى الولايات المتحدة الأميركية، إن بدء التشغيل التجاري للمحطة الثانية في براكة هو إنجاز كبير لدولة الإمارات العربية المتحدة، التي تعاونت مع العديد من الشركاء الدوليين على مدار العقد الماضي لضمان توفير كهرباء وفيرة وآمنة وموثوقة وخالية من الانبعاثات الكربونية.

وأضاف معاليه: «يعد البرنامج النووي السلمي الإماراتي نموذجاً يحتذى به على صعيد المجتمع الدولي، حيث يقدم منهجاً سريعاً لخفض البصمة الكربونية لقطاع الطاقة في دولة الإمارات، علاوة على تعزيز أمن الطاقة والمساهمة في مرونة الشبكة».