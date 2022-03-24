أحمد الرميثي: تشغيل محطة براكة الثانية علامة فارقة في مسيرة الإمارات

أبوظبي (وام)

أكد المهندس أحمد الرميثي وكيل دائرة الطاقة في أبوظبي، أن بدء التشغيل التجاري لثاني محطات براكة للطاقة النووية السلمية يجسد نهج الإمارات ورؤيتها المستقبلية لتنويع مزيج الطاقة، والذي يسهم في تعزيز استراتيجية الإمارات للحياد المناخي بحلول عام 2050.

وقال الرميثي: إن الإعلان اليوم يشكل علامة فارقة في مسيرة الدولة الحضارية مدعاة للفخر والاعتزاز، ومعلماً بارزاً في مسيرتنا نحو نظام كهرباء مستدام ومنخفض الكربون.

وأضاف: «نتقدم بخالص التهاني والتبريكات لجميع الفرق التي ساهمت في تحقيق هذا الإنجاز التاريخي».