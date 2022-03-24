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الإمارات
حمد الكعبي: تطبيق أفضل الممارسات الدولية
حمد الكعبي
25 مارس 2022 00:58

أبوظبي (الاتحاد)

قال حمد علي الكعبي، السفير فوق العادة والمفوض لدولة الإمارات العربية المتحدة لدى النمسا، والمندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية: «فخور برؤية المحطة الثانية من محطات براكة للطاقة النووية تبدأ التشغيل التجاري، وتوفر كهرباء موثوقة وخالية من الانبعاثات الكربونية لدولة الإمارات العربية المتحدة على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع. لقد تعاونت دولة الإمارات بشكل وثيق ومباشر مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية خلال تطوير البرنامج النووي السلمي الإماراتي، والتزمت بتطبيق أفضل الممارسات الدولية وأعلى معايير الجودة والسلامة». 

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