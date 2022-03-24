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حمد الحمادي: تطوير مصادر الكهرباء الصديقة للبيئة
حمد الحمادي
25 مارس 2022 00:58

أبوظبي (وام)

قال حمد الحمادي، المدير التنفيذي لمحفظة الطاقة والمرافق في «القابضة» - ADQ - إن «القابضة» بصفتها شركة استثمارية قابضة مقرها إمارة أبوظبي، تستثمر في تطوير وتنمية مصادر الكهرباء الصديقة للبيئة، للمساهمة في ازدهار وتقدم المجتمع من خلال مؤسسة الإمارات للطاقة النووية وشركات أخرى تنتمي لمحفظة الطاقة والمرافق الخاصة بنا. 
وتعمل مؤسسة الإمارات للطاقة النووية على تعزيز تقدم دولة الإمارات، عبر تنويع مصادر إنتاج الطاقة لدعم جهود الدولة في تحقيق أهداف مبادرتها الاستراتيجية للحياد المناخي بحلول عام 2050. 

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