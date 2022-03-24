اختتام الدورة الخامسة لحاضنة «معاً» في أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

اختتمت هيئة المساهمات المجتمعية «معاً» فعاليات الدورة الخامسة من «حاضنة معاً الاجتماعية»، والتي هدفت إلى تعزيز الأثر الاجتماعي للمؤسسات الاجتماعية، من خلال دعمها لتوسيع وتنمية نطاق عملياتها على مستوى إمارة أبوظبي، حيث نظمت الهيئة حفل تخريج استعرض رواد الأعمال الاجتماعيين خلاله ابتكاراتهم الملهمة التي يمكن أن تساهم في تحسين جودة حياة كبار المواطنين والمقيمين في إمارة أبوظبي.

وركزت الدفعة الخامسة من البرنامج على «كبار المواطنين والمقيمين»، وهي إحدى الأولويات الاجتماعية المحددة في أبوظبي، وذلك للتعرف على مساهماتهم في المجتمع تقديراً لهم، ومن ثم مشاركتها مع المشاركين ودعوتهم لابتكار خدمات أو منتجات جديدة من شأنها تحسين نوعية حياتهم في إمارة أبوظبي.

وتهدف الحلول التي اختارتها الحاضنة في دفعتها الخامسة إلى دعم كبار المواطنين والمقيمين لامتلاك دور أكبر، من خلال المشاركة في الأنشطة المختلفة، وبناء علاقات اجتماعية مع أفراده ضمن حلقات أوسع.

وقد تم احتضان 9 مشاريع قائمة في الدورة الخامسة من البرنامج، وتم عرضها مؤخراً بحضور معالي الدكتور مغير الخييلي رئيس دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي، وسلامة العميمي المدير العام لهيئة المساهمات المجتمعية «معاً».

وقال سالم الشامسي مدير إدارة الحاضنة والمسرع الاجتماعي في هيئة المساهمات المجتمعية «معاً»: «تم تصنيف فئة كبار المواطنين والمقيمين، باعتبارهم فئة سكانية رئيسية من قبل دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي، وفي الدورة الخامسة من حاضنة معاً الاجتماعية، جاءت الابتكارات للتعامل مع احتياجاتهم وتمكينهم، وكذلك المساعدة في تحسين رفاهيتهم».

وأضاف الشامسي: «يعد الابتكار في هذا القطاع أمراً بالغ الأهمية في الاستجابة لاحتياجات كبار السن والمقيمين، ويتماشى مع مهمة هيئة (معاً) المتمثلة في تعزيز مجتمع أبوظبي المتصل والمتعاون والموحد، وإحداث أثر إيجابي على حياة كل أفراده». وقد أعلنت الهيئة في وقت سابق عن افتتاح الدورة السادسة من حاضنة معاً الاجتماعية تحت شعار «ريادة الأعمال للمجتمع».