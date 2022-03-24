«صحة» تفتتح مركزاً مخصصاً للتصوير الطبي

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة»، أكبر شبكة للرعاية الصحية في دولة الإمارات العربية المتحدة، أمس، افتتاح منشأة متخصصة في خدمات التصوير الطبي، وذلك في مبنى مجاور لمركز الزعفرانة للتشخيص والفحص الشامل في أبوظبي.

سيفتتح مبنى التصوير الطبي الجديد أبوابه للمراجعين بدءاً من الخميس 24 مارس 2022، من الأحد إلى الجمعة من 7:00 صباحاً حتى 10:30 مساءً. وتسعى المنشأة الطبية الجديدة إلى جمع كافة خدمات الأشعة التشخيصية تحت سقف واحد بهدف تبسيط رحلة المريض وتقليل أوقات الانتظار.وقالت الدكتورة نورة الغيثي، المدير التنفيذي بالإنابة في الخدمات العلاجية الخارجية في «صحة»: «يسرنا أن نفتتح منشأة التصوير الطبي الجديدة التي تشكل إضافة مهمة لشبكة خدماتنا العلاجية الخارجية، وذلك تماشياً مع جهودنا المستمرة لتبسيط وتسهيل رحلة المريض. وللمرة الأولى على الإطلاق، سنتمكن من تزويد مرضانا بأحدث الخدمات التشخيصية، مثل التصوير بالرنين المغناطيسي، والأشعة المقطعية، جهاز الفايبروسكان لفحص الكبد، في مركز صحي دون الاضطرار إلى زيارة المستشفى. ويؤكد كل ذلك التزامنا بإتاحة الخدمات الصحية على مقربة من منازل مرضانا كون شركة صحة هي البوابة لحصول المرضى على الخدمات الصحية، ويتوفر في مبنى التصوير الطبي الجديد أحدث تقنيات التشخيص والفحص للخدمات التالية: تصوير الثدي بالأشعة السينية الثنائي والثلاثي الأبعاد، التصوير بالأشعة السينية، التصوير باستخدام الموجات فوق الصوتية، التصوير بالرنين المغناطيسي، قياس كثافة العظام. لمزيد من المعلومات عن خدمات التشخيص والتصوير في «صحة»، يرجى الاتصال بالرقم 80050 أو زيارة الموقع الرسمي لشركة «صحة» https://www.seha.ae/.