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«تقدير» توفر 65 محفزاً حكومياً للشركات والعمال المتميزين في دبي
عبيد بن سرور وممثلو الجهات المشاركة خلال الإعلان عن المحفزات الجديدة (من المصدر)
25 مارس 2022 00:59

دبي (الاتحاد)

أعلنت جائزة «تقدير العمالية» عن تقديم 6 جهات حكومية جديدة 30 محفزاً مقدمة للشركات والعمال المتميزين الذين سيفوزون بالجائزة في دورتها الخامسة للعام 2022، ما يرفع إجمالي عدد الحوافز الحكومية التي توفرها الجائزة إلى 65 محفزاً، تصل قيمتها إلى عشرات الملايين من الدراهم سنوياً على شكل حسومات وتسهيلات خاصة مقدمة للشركات والعمال.
وتهدف هذه الحوافز والتسهيلات الجديدة المقدمة للجائزة التي تعقد كل عامين، برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، إلى دعم التميز والريادة في قطاع العمل.
وأكد اللواء عبيد مهير بن سرور رئيس الجائزة  أهمية هذه الحوافز الإضافية لتعزيز أهمية الجائزة، وتحقيق أهدافها الرامية إلى بناء أفضل العلاقات بين الشركات والعمال في دبي. 
وأعرب عن بالغ التقدير والعرفان لراعي الجائزة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، على رعايته الكريمة للجائزة.

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