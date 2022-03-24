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«صناعة الأجيال».. في «نسائية دبي»
«صناعة الأجيال».. في «نسائية دبي»
25 مارس 2022 00:59

دبي (الاتحاد)

نظمت جمعية النهضة النسائية بدبي «مركز حور للفتيات»، ملتقى قيمياً تربوياً بعنوان «صناعة الأجيال»، موجهاً لفئة التربويين والقائمين على التربية، يهدف إلى استشراف أهم التحديات التي تواجه الأبناء وتطلعاتهم المستقبلية، وتسليحهم بمهارات المستقبل والتعليم والتعلم المستمر والتفاعل مع مستجدات العصر، مع الالتزام بالهوية الوطنية والقيم الأصيلة. 
يأتي الملتقى ضمن مبادرات «عام الخمسين»، والذي يقدم النظرة التربوية والتأهيل النفسي الاجتماعي، بما يتناسب مع التحديات التي تواجه الشباب ومتطلباتهم، وبناء مستقبل أكثر إشراقاً وإبداعاً لمواهبهم. 
وقالت د. فاطمة الفلاسي: «إن الجمعية تحرص في برامجها ومبادراتها على السير مع خُطى حكومتنا الرشيدة وخططها الاستراتيجية المنطلقة من نهج المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي يحمل إيماناً صادقاً وفكراً نبيلاً. وأكدت خولة المطروشي مدير مركز حور للفتيات بالجمعية، أن ملتقى صناعة الأجيال يساعد على طرح الأفكار حول تحديات الجيل، والإضاءة على سبل تطوير قدرات الشباب وتنمية الثقة لديهم.

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