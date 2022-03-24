توعية سائقي «توصيل الطلبات» في العين بقواعد المرور

العين (الاتحاد)

نفذت شرطة أبوظبي توعية لسائقي الدراجات النارية بتوصيل الطلبات في مدينة العين حول قواعد السلامة المرورية، وتفادي الحوادث المرورية ومسبباتها والآثار والخسائر الناجمة عنها، وتعزيز السلامة لهذه الفئة من مستخدمي الطريق، وذلك بعد نجاح التوعية في أبوظبي وتحقيق أهدافها.

وأوضح العقيد مطر عبدالله المهيري مدير إدارة مرور العين بالإنابة بمديرية المرور والدوريات بقطاع العمليات المركزية، أن التوعية تضمنت ورشاً ومحاضرات توعوية وتثقيفية، قدمها فريق التوعية بالتعاون مع شركات توصيل الطلبات حول أساسيات السلامة المرورية، والتعريف باللوائح والقوانين المرورية التي يجب اتباعها على الطريق واشتراطات السلامة لقيادة الدراجة النارية، وتجنب الحوادث المرورية ونتائجها الوخيمة، وأهم أسباب الحوادث التي تسببت بها دراجات التوصيل.

ويسعى الفريق إلى توسيع نطاق التوعية لسائقي الدراجات النارية من مقدمي خدمة توصيل الطلبات، من خلال تعزيز التعاون مع الشركات المعنية، بمختلف اللغات لضمان الوصول إلى أكبر شريحة ممكنة.