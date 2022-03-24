7 مشاريع عقارية أنجزتها «أوقاف دبي»

دبي (الاتحاد)

أفاد تقرير لمؤسسة الأوقاف وشؤون القصر بدبي، أن المؤسسة أنشأت سبعة مشاريع عقارية خلال السنوات الثلاث الأخيرة، بقيمة إجمالية بلغت 120 مليون درهم.

واستعرض مجلس إدارة المؤسسة التقرير خلال الاجتماع الدوري الأول هذا العام، برئاسة عيسى الغرير، رئيس مجلس إدارة المؤسسة، وحضور سعادة علي المطوع الأمين العام وأعضاء مجلس الإدارة، وذلك في مقر المؤسسة بالقرهود. وبحث التقرير المشروعات العقارية التي تم إنشاؤها منذ العام 2020 وحتى الربع الأول من العام 2022.

كما ناقش الاجتماع تقريرالحساب الختامي العام 2021، وتم اعتماد موازنة المؤسسة للعام 2022، واطّلع أعضاء المجلس على مشاريع المؤسسة، وقرر الاجتماع تحويل مخصصات المصارف الوقفية وقيمة الزكاة إلى لجنة العمل الخيري بالمؤسسة. واعتمد المجلس خطط الدعم من خلال الخطة الحكومية، وتم اعتمادها كمنفذ لتحديد الاحتياجات والصرف، وتطرق الاجتماع إلى وضع تصور لتقييم الجهات المستفيدة من خلال آليات الصرف. وقال علي المطوع الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وشؤون القصر بدبي: «أنجزنا خلال بضع سنوات مشروعات وقفية مستدامة، وفق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، في تعزيز مسيرة التنمية المستدامة، وقد حرصنا على تنفيذ مشروعات استثمارية متنوعة، تحقق أهداف استراتيجية محددة تصب في إسعاد المتعاملين مع المؤسسة».

وأعرب المطوع عن تقديره للنجاح الذي حققته المؤسسة منذ بداية تأسيسها وحتى يومنا هذا، مؤكداً أن المؤسسة تبذل مع مرور كل عام جهداً مضاعفاً لتحقيق المزيد من التنمية والتطوير لمشروعاتها الوقفية مبادراتها الخيرية، وسيسهم ذلك في زيادة عدد الأفراد والفئات المستفيدة من مصارف الوقف، وارتفاع قيمة الدعم الاجتماعي والإنساني المقدم لتلك الفئات.