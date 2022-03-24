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«شرطة الشارقة» تستقبل رمضان بـ«شهر الخير»
«شرطة الشارقة» تستقبل رمضان بـ«شهر الخير»
25 مارس 2022 00:58

الشارقة (الاتحاد) 

نظمت القيادة العامة لشرطة الشارقة ممثلة بإدارة مراكز الشرطة الشاملة، مبادرة «شهر الخير»، تتضمن ‏توزيع الهدايا الرمزية على كافة العاملين في مراكز الشرطة الشاملة بالإمارة، ‏تعبيراً عن التضامن معهم في شهر رمضان المبارك، ‏وترسيخاً لمسؤوليتها الاجتماعية ‏تجاه فئات المجتمع بمختلف شرائحه.
وأكد المقدم عبدالله سالم حمدان النقبي، رئيس قسم الخدمات المساندة في إدارة مراكز الشرطة الشاملة بشرطة الشارقة، أن تنظيم مثل هذه المبادرات الإنسانية ‏والمجتمعية، تؤكد القيم الإنسانية التي تنتهجها «شرطة الشارقة»، وسعيها لتعزيز قيم ‏التكافل والتراحم مع مختلف شرائح أفراد المجتمع.
وأشار إلى أن المبادرة لها أثر طيب على تقوية العلاقات الإنسانية بين شرطة الشارقة والعاملين لديها، وتعزز مبدأ جودة الحياة، بما ينعكس على جهودها في مجال حقوق الإنسان.
ولاقت المبادرة استحسان الفئة العاملة في مراكز الشرطة الشاملة، خاصة وأن الهدايا تضمنت اللوازم التي تلبي احتياجاتهم لاستقبال شهر الخير كسجادات الصلاة، والمصاحف.

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