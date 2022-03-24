«خيرية الفجيرة» تطبق قرار توحيد قيمة زكاة الفطر

الفجيرة (وام)

باشرت جمعية الفجيرة الخيرية تطبيق قرار مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي بشأن توحيد قيمة زكاة الفطر وإفطار الصائم والكفارات لسنة 1443هـ، 2022م وذلك بما يتوافق مع توجيهات حكومة دولة الإمارات في حصر الفتوى في جهة واحدة هي مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي.

وأكد يوسف المرشودي مدير عام جمعية الفجيرة الخيرية أهمية القرار الصادر من مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي في توحيد قيمة زكاة الفطر والكفارات وإفطار الصائم وأثرها الإيجابي على المجتمع، مشيراً إلى أن القرار الصادر عن مجلس الإفتاء سيوحد الفتاوى الشرعية وتكون اختصاص جهة واحدة، وهي مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي. وقال المرشودي، إن جمعية الفجيرة الخيرية بتوجيهات معالي سعيد بن محمد الرقباني رئيس المجلس، أنهت استعدادها لاستقبال شهر رمضان المبارك، بفضل تضافر جهود أصحاب الخير، والمؤسسات الحكومية والخاصة، التي تشارك الجمعية وتدعم برامجها ومشاريعها الداخلية.