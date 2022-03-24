«مونة رمضان» لدعم الأسر المتعففة في رأس الخيمة

رأس الخيمة (وام)

أطلقت مؤسسة الشيخ سعود بن صقر التعليمية الخيرية بالتعاون مع غرفة تجارة رأس الخيمة مبادرة «مونة رمضان» بمناسبة قدوم الشهر الفضيل. وقام مسؤولو غرفة رأس الخيمة وأعضاء من مجلس الإدارة وموظفيها، بتعبئة 70 كرتونة من جميع أنواع المواد الغذائية الأساسية، وذلك بهدف إسعاد المعنيين وإدخال البهجة والسرور إلى نفوسهم، والتأكيد على قيَم البذل والعطاء، وتعزيز التضامن المجتمعي والإنساني. وجاءت هذه المبادرة، بهدف دعم الأسر المتعففة وتعزيز التضامن الاجتماعي والإنساني، وتوفير بعض احتياجاتها ليتم توزيعها على المستحقين خلال شهر رمضان المبارك.

وقالت عارفة صالح الفلاحي عضو مجلس إدارة الغرفة إن مبادرة «مونة رمضان» تعمل على تعزيز روح التآخي والتراحم والتعايش والتسامح. وأكد محمد حسن السبب مدير عام الغرفة بالوكالة أن مجتمع دولة الإمارات يتميز بقيم البذل والعطاء والتضامن مع الآخرين مؤكداً التزام غرفة التجارة برسالتها، وحرصها على المشاركة في مثل هذه المبادرات، لما تجسده من أروع صور التلاحم المجتمعي.