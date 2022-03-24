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«سعود الخيرية» توزع المير الرمضاني على 1000 أسرة
راشد الحمر
25 مارس 2022 00:59

أم القيوين (الاتحاد) 

وفرت مؤسسة سعود بن راشد المعلا للأعمال الخيرية والإنسانية بأم القيوين، بطاقات المير الرمضاني لـ 1000 أسرة مواطنة ومقيمة، تكفلت بها حرم صاحب السمو حاكم أم القيوين، الشيخة سمية بنت صقر القاسمي، بهدف تخفيف الأعباء المادية على الأسر خلال شهر رمضان المبارك. 
وقال راشد حمد الحمر، مدير عام المؤسسة: إن بطاقات المير الرمضاني شملت الأسر المستحقة ضمن كشوفات معدة مسبقاً من قبل الإدارة، وتمت الموافقة عليها من لجنة المساعدات، لافتاً إلى أن البطاقة صالحة للشراء خلال شهر رمضان، والمستفيد منها له حرية اختيار ما يحتاجه من المواد الغذائية.
وأضاف: أن المساعدات التي تقدمها المؤسسة للمحتاجين، تتم بناء على دراسة أحوال الأسر وظروفها المعيشية، من أجل مد يد العون لهم حسب حاجتهم، مثمناً دعم وتوجيهات صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، ومتابعة الشيخ ماجد بن سعود المعلا رئيس مجلس أمناء المؤسسة، في تنفيذ المشاريع الخيرية والإنسانية، ومساعدة الأسر المتعففة والمحتاجة، في تخفيف الأعباء المادية التي تتحملها، لما له من أثر إيجابي في نفوس المستفيدين.
من جهة أخرى، أكد راشد حمد الحمر، مدير عام مؤسسة سعود بن راشد المعلا للأعمال الخيرية والإنسانية بأم القيوين، أنه تم تخصيص 3 آلاف وجبة إفطار صائم يومياً، سيتم توزيعها على سكن العمال في الإمارة.

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