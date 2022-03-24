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البواردي يؤكد تعزيز مفهوم الأمن والسلامة البحرية
محمد البواردي يتلقى درع «حماية المنشآت الحيوية» (وام)
25 مارس 2022 00:59

أبوظبي (وام)

زار معالي محمد بن أحمد البواردي وزير الدولة لشؤون الدفاع مقر قيادة جهاز حماية المنشآت الحيوية والسواحل، واطلع على استراتيجية وبرامج وأهداف الجهاز، وخطط التأمين والحماية التي يطبقها والتي تواكب أفضل الممارسات العالمية. 
وأكد معاليه خلال الزيارة على أهمية الأدوار والمسؤوليات الموكلة للجهاز والتي تسهم في تأمين وحماية المنشآت الحيوية والسواحل في الدولة، والتي تمثل أهم دعائم الاقتصاد والشريان الحيوي للتنمية، مشيراً إلى أن تعزيز أمن وسلامة المنشآت يأتي على رأس الأولويات التي يسعى الجهاز لتحقيقها من خلال خطط التأمين والحماية. 
وتعرف معاليه على الدور الذي يقوم به الجهاز في دعم الاستقرار الأمني للمنشآت والمرافق الحيوية ومتابعة وتقييم وتطوير الإجراءات المتعلقة بتأمين حماية المنشآت والمرافق الحيوية. وأعرب معاليه في ختام الزيارة عن تقديره للجهود المبذولة بفضل سواعد المنتسبين من الكوادر والعناصر المواطنة، وأكد على أهمية مواصلة العمل على تطوير الأنظمة والمعايير المطبقة لتعزيز مفهوم الأمن والسلامة البحرية في مختلف منشآت وسواحل الدولة.

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