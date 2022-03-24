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الإمارات
قرقاش يبحث التعاون مع سفراء «الآسيان»
قرقاش يبحث التعاون مع سفراء «الآسيان»
25 مارس 2022 00:59

دبي (وام)

التقى معالي الدكتور أنور قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة مع سفراء الدول الأعضاء في رابطة أمم جنوب شرق آسيا «الآسيان» المعتمدين لدى الإمارات. وتناول اللقاء استعراض علاقات الصداقة والتعاون وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، إضافةً إلى القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وأكد معالي قرقاش حرص الدولة على تعزيز علاقاتها مع دول رابطة الآسيان خاصة في المجالات الاقتصادية والاستثمارية، وفتح آفاق جديدة من التعاون بما يخدم المصالح المتبادلة ويرتقي بها إلى مستويات جديدة من الشراكة الاستراتيجية. وعبر سفراء دول الرابطة عن تقديرهم للإمارات، وحرصهم على تعزيز التعاون الثنائي، معربين عن شكرهم للدعم الذي قدمته الدولة لمشاركة الأمانة العامة لرابطة «الآسيان» في إكسبو. حضر اللقاء سفراء كل من إندونيسيا وماليزيا والفلبين وسنغافورة وتايلاند وفيتنام المعتمدين لدى دولة الإمارات.

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