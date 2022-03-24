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«دبي العطاء» تعقد مؤتمر «بناء أنظمة مرنة لرعاية الطفولة المبكرة»
جانب من فعاليات المؤتمر (وام)
25 مارس 2022 00:58

دبي (وام)

نظّمت مؤسسة دبي العطاء، أمس، فعاليات اليوم الأول من مؤتمر «بناء أنظمة مرنة ومستدامة لرعاية وتنمية الطفولة المبكرة»، بالتعاون مع المكتب الدولي للتربية، التابع لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «اليونسكو». ويشمل المؤتمر جلسات نقاشية وورش عمل تستمر ليومين، وتدور حول التقدم الكبير المحرز من خلال العمل المشترك لدبي العطاء واليونسكو في مشروع «بناء أنظمة مرنة ومستدامة لرعاية وتنمية الطفولة المبكرة»، لضمان جودة التعليم الشامل على مستوى العالم.
ويهدف المشروع الذي انطلق عام 2017، إلى منح الأطفال في جميع أنحاء العالم بداية منصفة في الحياة وإعطائهم فرصة التنمية الشاملة من خلال تطوير أنظمة مرنة ودائمة لرعاية الطفولة المبكرة وتنفيذها واستدامتها في الدول الأعضاء، وهي الكاميرون وإسواتيني وجمهورية لاو الديمقراطية الشعبية ورواندا.
وأقيمت الجلسة الافتتاحية بحضور الدكتور طارق القرق، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي العطاء، وياو يدو مدير المكتب الدولي للتربية، التابع لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «اليونسكو»، والعنود العبدول، نائب مدير إدارة شؤون المساعدات الخارجية بوزارة الخارجية والتعاون الدولي، وناقشت الجلسة كيفية سد الفجوة بين رعاية الطفولة المبكرة والتربية وخطط التنفيذ، إضافة إلى أهمية المناهج الدراسية وكيفية تنفيذ السياسات لتحقيق الأهداف المنشودة. 

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