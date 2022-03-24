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«طاقة الوطني» تناقش استدامة خدمات الكهرباء والماء
«طاقة الوطني» تناقش استدامة خدمات الكهرباء والماء
25 مارس 2022 00:55

دبي (الاتحاد)

واصلت لجنة شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية في المجلس الوطني خلال اجتماع عقدته عن بعد، برئاسة الدكتورة نضال  الطنيجي رئيسة اللجنة، مناقشة موضوع سياسة الحكومة في شأن استدامة خدمات الكهرباء والماء. واطلعت اللجنة على دراسة تحليلية معدة من قبل الأمانة العامة للمجلس تضمنت مجموعة من المفاهيم الخاصة بالاستدامة والاستهلاك والطاقة المتجددة، إضافة لاستراتيجية وزارة الطاقة في دعم استدامة خدمات الكهرباء والماء، والتنسيق والتعاون بين الجهات ذات الاختصاص لضمان استدامة خدمات الماء والكهرباء. واحتوت الدراسة على التحديات التي تعيق الوزارة في تحقيق استراتيجية الأمن المائي 2036. وقررت اللجنة عقد حلقات نقاشية لاستطلاع رأي المختصين والجمهور، وتضمين النتائج في تقرير اللجنة الذي سيرفع للمجلس لمناقشته مع الحكومة في إحدى جلسات المجلس.

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