صقر غباش ورئيس البرلمان السنغالي يبحثان سبل تعزيز العلاقات

أبوظبي (الاتحاد)

بحث معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي مع معالي مصطفى انياس رئيس الجمعية الوطنية بجمهورية السنغال «البرلمان».. سبل تعزيز علاقات التعاون البرلماني بين الجانبين، من خلال تبادل الزيارات وتعزيز التنسيق والتشاور حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وفي بداية اللقاء، رحب معالي صقر غباش بمعالي مصطفى نياس رئيس الجمعية الوطنية بجمهورية السنغال والوفد المرافق له، وأكد على العلاقات الأخوية التاريخية التي تربط البلدين والشعبين الصديقين، مشيراً إلى أن هذه العلاقات الثنائية تمتاز بالمتانة والحيوية والتوافق الكبير تجاه مختلف القضايا المطروحة حالياً على الساحة الإقليمية والدولية، ما انعكس إيجابياً في الدعم المتبادل لمساندة ترشيحات البلدين في المحافل الإقليمية والدولية.

وأكد الجانبان أهمية تعزيز أوجه التعاون والتنسيق البرلماني بين المجلسين الصديقين، وتوحيد المواقف والرؤى والتوجهات حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك في مختلف المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية، وتبادل الخبرات والمعارف والممارسات البرلمانية، بما يواكب العلاقات القوية والمتنامية بين دولة الإمارات وجمهورية السنغال، وبما يصب في مصلحة البلدين والشعبين الصديقين. وثمن معاليه مشاركة جمهورية السنغال في معرض «إكسبو 2020 دبي». وأكد معالي رئيس الجمعية الوطنية بجمهورية السنغال أهمية العلاقات التي تربط البلدين والشعبين الصديقين، وأهمية تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات، مؤكداً على قوة العلاقات الثنائية التي تربط بين دولة الإمارات والسنغال.

كما عبر معاليه عن تقديره للمواقف الإيجابية لدولة الإمارات في القضايا الدولية، وجهودها التي تسهم إيجاباً في تحقيق الاستقرار الدولي، ومتمنياً أن تسهم هذه الزيارة في تنمية وتطوير العلاقات الثنائية بما يخدم مصالح الدولتين والشعبين الصديقين.