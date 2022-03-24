«الوطني»: الدبلوماسية البرلمانية تواكب نهج الدولة ورؤية القيادة

أبوظبي (الاتحاد)

ترأس معالي الدكتور علي راشد النعيمي رئيس مجموعة الشعبة البرلمانية الإماراتية في الاتحاد البرلماني الدولي، عضو اللجنة التنفيذية للاتحاد، ممثل المجموعة الجيوسياسية العربية في اللجنة التنفيذية، اجتماع اليوم الختامي للدورة الـ209 للمجلس الحاكم للاتحاد، الذي عقد أمس في إندونيسيا. ووصف معالي الدكتور علي النعيمي في ختام المشاركة في اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي، بالفاعلة والمتميزة سواء على مستوى الجمعية العامة للاتحاد أو المجلس الحاكم أو اللجان والهيئات الأخرى، مضيفاً أن المشاركة الإيجابية لأعضاء الوفد دفعت ممثلي وفود الدول المشاركة لترشيح عدد من أعضاء الوفد كمقررين في بعض اللجان، ما يدل على الدور المتميز للإمارات وما تحظى به من احترام وتقدير لدى دول العالم ومؤسساته ومنظماته. وقال: استطاعت الدبلوماسية البرلمانية الإماراتية أن تواكب نهج الدولة ورؤية القيادة الحكيمة في العمل، من خلال وفد فاعل ومشارك يكسب احترام الآخرين، وقادر على تقديم حلول توافقية تخدم الأمن والاستقرار الدولي وتوازن، بين ما يقدم في اطار المجموعات المختلفة في الاتحاد البرلماني الدولي.

وحسب جدول أعمال المجلس الحاكم فقد جرى خلال الجلسة الختامية الموافقة على المحاضر الموجزة للدورة الـ208 للمجلس، وانتخاب رئيس الجمعية العامة الـ 144، والنظر في الطلبات المتعلقة بعضوية الاتحاد، كما اطلع على عرض رئيس الاتحاد والأمين العام حول تأثير الاتحاد للعام 2021م، واستراتيجية الاتصالات للفترة 2022-2026م، والتعاون مع الأمم المتحدة، والتعديل المقترح إدخاله على قواعد لجنة شؤون الشرق الأوسط، وتعزيز مساءلة الاتحاد كجزء من الجهود الرامية إلى متابعة جهود البرلمانات بشأن الإجراءات التي اتخذتها في إطار متابعة قرارات الجمعة العامة الـ 143، والاجتماعات البرلمانية الدولية المقبلة، والنتائج المالية للاتحاد والوضع المالي حتى تاريخ 31 يناير 2022، وحالة بعض البرلمانات، وتقرير لجنة حقوق الإنسان للبرلمانيين، وأنشطة اللجان والهيئات الأخرى.