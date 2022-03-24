«الوطني» يستقبل وفداً من برلمان إستونيا

دبي (الاتحاد)

التقى الدكتور طارق حميد الطاير رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية في المجلس الوطني الاتحادي، في مقر الأمانة العامة للمجلس بدبي، وفد برلمان جمهورية إستونيا برئاسة سفين سيستر نائب رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية. حضر اللقاء كل من سعيد راشد العابدي، والدكتورة حواء الضحاك المنصوري عضوا المجلس الوطني الاتحادي. وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات بين البرلمانين الصديقين، والتأكيد على أهمية التواصل والتنسيق بين الجانبين من خلال لجان الصداقة البرلمانية في مختلف الفعاليات. وأكد الدكتور طارق الطاير على أهمية تطوير مسيرة التعاون الاقتصادي والاستثماري بين دولة الإمارات وجمهورية إستونيا، وأن يشمل التعاون جميع المجالات ذات الاهتمام المشترك. من جانبه أكد سفين سيستر على أهمية تبادل الخبرات بين البرلمانين والبلدين الصديقين في مختلف المجالات خاصة في مجال التكنولوجيا، حيث تعد إستونيا من الدول المتقدمة في هذا المجال.