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«الوطني» يستضيف اجتماعات الجلسة التاسعة لـ«الدولي للتسامح والسلام»
«الوطني» يستضيف اجتماعات الجلسة التاسعة لـ«الدولي للتسامح والسلام»
25 مارس 2022 00:56

أبوظبي (الاتحاد)

يستضيف المجلس الوطني الاتحادي الجلسة التاسعة للبرلمان الدولي للتسامح والسلام واجتماعات اللجان التي ستعقد يومي 26 و27 مارس 2022م، حيث سيلقي معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي، كلمة في الجلسة الافتتاحية، بحضور مشاركين من 60 برلماناً حول العالم.
وسيتم خلال الجلسة العامة التي ستعقد في مقر المجلس بأبوظبي بتاريخ 27 مارس، برئاسة معالي أحمد محمد الجروان رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام، ومعالي مارجاريتا ريستريبو رئيسة البرلمان الدولي للتسامح والسلام، استعراض التقارير المرفوعة من لجان البرلمان لاعتمادها. ومن المقرر أن تجتمع لجان برلمان المجلس الدولي للتسامح والسلام في مقر الأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي في دبي بتاريخ 26 مارس، وهي: «لجنة العلاقات الدولية، ولجنة الشؤون القانونية، ولجنة زرع السلام، ولجنة المرأة والشباب، ولجنة التنمية المستدامة».
وتأتي استضافة المجلس الوطني الاتحادي لاجتماعات البرلمان الدولي للتسامح والسلام ترجمة لمذكرة التفاهم التي وقعها الجانبان في عام 2019م، بهدف تعزيز سبل التعاون المشترك في مجالات التسامح والسلام من خلال اللجان الخمس الدائمة التابعة للبرلمان الدولي للتسامح والسلام.
وتجسد هذه المذكرة الأهداف المشتركة للجانبين، الرامية إلى تعزيز دور البرلمانات في نشر قيم الوسطية والاعتدال، باعتبارها مرتكزاً للتسامح، والوسطية والتعددية الدينية، ومكافحة التطرف والإرهاب.

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