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ميرة السويدي مقرراً لمكتب منتدى النساء البرلمانيات للاتحاد البرلماني الدولي
ميرة السويدي
25 مارس 2022 00:55

أبوظبي (الاتحاد)

وافق المشاركون في اجتماع مكتب منتدى النساء البرلمانيات، الذي عقد ضمن اجتماعات الجمعية العامة الـ144 للاتحاد البرلماني الدولي، في جزيرة بالي بإندونيسيا، على انتخاب ميرة سلطان السويدي عضو مجموعة الشعبة البرلمانية الإماراتية في الاتحاد، مقرراً للمكتب للدورة الـ «34» التي ستعقد في شهر أكتوبر المقبل 2022م. كما تم انتخابها لرئاسة المجموعه الأولى في المنتدى التي تم تشكيلها لدراسة مشروعات القرارات والمواضيع المعروضة على جدول أعمال الجمعية العامة القادمة للاتحاد.
وجرى خلال اجتماعات المكتب والمنتدى انتخاب رئيس للدورة الثالثة والثلاثين، والاطلاع على الأنشطة الأخيرة للنهوض بالمساواة بين الرجال والنساء، والاطلاع على أعمال مكتب النساء البرلمانيات ومداولاته في الدورتين السابقتين، وأعمال مجموعة الشراكة بين الجنسين، والأنشطة التي اضطلع بها الاتحاد مؤخراً لتعزيز المساواة بين الرجال والنساء، والمساهمة في أعمال الجمعية العامة الـ 144 وفق هذا المنظور، والتجارب البرلمانية في مجال تعزيز صحة النساء والفتيات والأطفال خلال جائحة كوفيد- 19، حيث لا تزال ترد أوجه عدم مساواة بارتفاع أعداد الأمهات اللاتي يتوفين في البلدان المنخفضة الدخل والبلدان ذات الدخل المتوسط الأدنى ولا يحصل سوى نصف المواليد والمرضى على رعاية عالية الجودة.

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