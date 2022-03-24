تأجيل «عمومية الصحفيين» غير العادية

دبي (الاتحاد)

عقدت الجمعية العمومية العادية لجمعية الصحفيين الإماراتية اجتماعاً افتراضياً، تحت إشراف وزارة تنمية المجتمع وهيئة تنمية المجتمع بدبي، و41 عضواً من الأعضاء العاملين بالجمعية.

واستعرض محمد الحمادي رئيس مجلس إدارة جمعية الصحفيين الإماراتية بنود جدول اجتماع الجمعية العمومية غير العادية والعادية للجمعية. وقال مندوب وزارة تنمية المجتمع: إن النصاب القانوني اللازم لانعقاد الجمعية العمومية غير العادية، لم يكتمل بحضور 75% من الأعضاء العاملين المسددين للاشتراكات عن عام 2022 وعددهم 80 عضواً، فتم تأجيلها إلى اجتماع مقبل يعقد في مدة لا تقل عن 15 يوماً، ولا تزيد على شهر طبقاً النظام الأساسي للجمعية وللقانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2008 الخاص بالجمعيات ذات النفع العام وتعديلاته، وأن النصاب اللازم لانعقاد الجمعية العادية قد اكتمل بحضور 41 عضواً من إجمالي 80 عضواً من الأعضاء العاملين المسددين للاشتراكات عن عام 2022. وانتقل رئيس مجلس الإدارة إلى جدول أعمال الجمعية العمومية العادية التي اعتمدت محضر اجتماع الجمعية السابق، والتي عقدت في 3 يونيو 2021، والتقريرين المالي والإداري عن عام 2021، كما اعتمدت خطة العمل والميزانية التقديرية عن العام الحالي، وفوضت الجمعية العمومية مجلس إدارة الجمعية في اختيار مدقق الحسابات للعام الحالي من بين عرضين اعتمدتهما الجمعية العمومية لاختيار الأفضل منهما.

وأضاف الحمادي: أن الجمعية العمومية ناقشت في بند مقترحات الأعضاء ضرورة تفاعل الأعضاء مع أنشطة وفعاليات، وتم اقتراح استحداث برنامج لنقل المعرفة في الجمعية لنقل الخبرة من الصحفيين ذوي الخبرة إلى جيل الشباب من الصحفيين، لتمكنهم من أدوات الإعلام والتركيز على الإعلام التقليدي، في ظل الإعلام الجديد والتكنولوجيا الحديثة في الإعلام من وسائل التواصل الاجتماعي، ولصقل الخبرات لدى جيل الشباب ولتمكنهم من إجراء الحوارات الصحفية، من خلال عقد الدورات التدريبية من المخضرمين لخريجي الصحافة بكليات الإعلام.

وقدم الحمادي الشكر لمعالي حصة بوحميد وزيرة تنمية المجتمع لدعمها أنشطة وبرامج الجمعية، وكافة العاملين في إدارة جمعيات النفع العام في الوزارة، كما قدم الشكر للحاضرين من هيئة تنمية المجتمع بدبي.