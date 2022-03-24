«تريندز» وقناة «i24» الإسرائيلية يبحثان التعاون المشترك

أبوظبي (الاتحاد)

أكد فرانك ملول الرئيس التنفيذي، رئيس تحرير أخبار قناة «i24NEWS» الإسرائيلية، أن «اتفاقيات إبراهيم» للسلام، فتحت آفاقاً، ومنحت فرصاً كثيرة للتعاون الإعلامي والبحثي لخدمة المعرفة، ولإيصال أصوات متعددة ومتنوعة تعكس الشرق الأوسط الجديد برؤية معرفية واعية.

جاء ذلك خلال زيارته أمس الأول إلى مقر مركز تريندز للبحوث والاستشارات، حيث تعرف إلى قطاعاته وإداراته المتنوعة. كما اطَّلع على الجهود البحثية والعلمية والمعرفية التي يقوم بها.

ورحب الدكتور محمد عبدالله العلي الرئيس التنفيذي لمركز تريندز، بملول، وبحث معه أوجه التعاون المستقبلي بين «تريندز» و«قناة i24» في المجالات البحثية والإعلامية، بما يعزز نشر المعرفة وقيم السلام والاستقرار، مشيراً إلى أن القناة الموجهة للمستمع العربي تحظى بسمعة متميزة من خلال ما تقدمه من محتوى معرفي.

وأشار العلي إلى أن مركز تريندز يسعى إلى تعزيز شراكات جديدة وفتحها مع جهات عالمية عدة لتعزيز عمله البحثي وإيصال المعرفة الصحيحة إلى أبعد مدى بما يؤكد قيم السلام والتسامح والأخوة الإنسانية وينبذ الكراهية والتطرف.

من جانبه، أكد رئيس تحرير قناة «قناة i24» في حلقة نقاشية مع باحثي وباحثات تريندز الشباب، على أهمية البحث العلمي في إنتاج محتوى إعلامي رصين متميز يواكب تطلعات الجمهور واهتماماته، معرباً عن تطلعه للتعاون مع مركز تريندز للبحوث والاستشارات، نظراً لما يحظى به من سمعة بحثية رصينة، مشيراً إلى أن صناعة الإعلام تتطلب شراكات استراتيجية لتحقيق الاستدامة وتعزيز جودة المنتج الإعلامي ومخرجاته، للإسهام في نشر قيم السلام.

يذكر أن قناة «i24NEWS» الإسرائيلية هي شبكة إخبارية دولية تبث باللغات العربية والفرنسية والإنجليزية انطلاقاً من تل أبيب، وقد انطلقت في يوليو 2013 كجزء من «مجموعة ألتيس» التي يمتلكها رجل الأعمال باتريك دراهي، وقد افتتحت في يونيو الماضي مكتباً دائماً لها في دبي في خطوة هي الأولى لوسيلة إعلام إسرائيلية.