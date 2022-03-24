اليوم 08:04
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
إنفوجراف كاريكتير برامج
إنفوجراف كاريكتير برامج
الإمارات
«الشارقة للتعليم الخاص» تناقش الأولويات المحورية
«الشارقة للتعليم الخاص» تناقش الأولويات المحورية
25 مارس 2022 00:56

الشارقة (الاتحاد) 

ترأس علي الحوسني مدير هيئة الشارقة للتعليم الخاص، اجتماع مجلس مديري المدارس الخاصة الذي عقد مؤخراً في مقر الهيئة، بمشاركة عدد من المسؤولين في الهيئة، وكل من الدكتور رائد عبدالله رئيس المجلس مدير مدرسة تريم الأميركية الخاصة، وسمر مراد نائب رئيس المجلس مدير مدرسة الإبداع العلمية الدولية، وعدد من مدراء الإدارات بالهيئة، إضافة إلى أعضاء المجلس من مديري المدارس الخاصة بالإمارة. وثمن الحوسني جهود أعضاء المجلس وتعاونهم المثمر مع الهيئة في مسيرتها نحو تطوير أدوات المنظومة التعليمية بهدف تحقيق أهدافها الاستراتيجية ونواتج ومخرجات أكاديمية متميزة تليق بمكانة ودور إمارة الشارقة على المستويين الإقليمي والعالمي، مؤكداً أهمية دور مجلس مديري المدارس الخاصة في الشارقة لتسليط الضوء على العديد من القضايا المحورية في الميدان، وإعادة تقييم مجريات الفترة الماضية والعمل معاً لتطوير وتحسين مستوى أداء المدارس. 
وأضاف: أن الاجتماع سلط الضوء على حزمة من الأولويات المتعلقة بأطراف المنظومة التعليمية، بغرض الحفاظ على المكتسبات التي تحققت والبناء على المنجزات، لمواصلة تعزيز ريادة المجتمع التعليمي.
وتطرق الاجتماع إلى مشروع الشارقة إمارة معيارية للاختبارات الدولية واختبارات PISA «امتحانات بيسا» التي سيتم عقدها في أبريل المقبل.
إلى ذلك، تطرق الاجتماع إلى المؤتمرين المزمع عقدهما في يونيو المقبل بالتعاون مع أكاديمية الشارقة للتعليم ويبحث الأول في جودة التعليم «مسرعات التحسين المستدام»، ويركز على استعراض جملة من البحوث والدراسات وتقديم قصص نجاح لبعض الطلبة والمدارس، فيما يحمل الثاني عنوان «بالعربية نرتقي» الذي يهدف إلى عرض أفضل الممارسات لتعليم اللغة العربية وتعزيزها بين الطلبة.

آخر الأخبار
مايكروسوفت تؤكد نجاح قراصنة في اختراق أنظمتها
دنيا
مايكروسوفت تؤكد نجاح قراصنة في اختراق أنظمتها
اليوم 07:56
"الأدوية الأوروبية" توصي باستخدام هذ العقار للوقاية من كورونا
عربي ودولي
"الأدوية الأوروبية" توصي باستخدام هذ العقار للوقاية من كورونا
اليوم 07:48
مستشعرات الهواتف الذكية تكشف أمراض القلب والعين!
دنيا
مستشعرات الهواتف الذكية تكشف أمراض القلب والعين!
اليوم 07:39
الصين: لم يتم العثور على الصندوق الأسود الثاني للطائرة المنكوبة حتى الآن
عربي ودولي
الصين: لم يتم العثور على الصندوق الأسود الثاني للطائرة المنكوبة حتى الآن
اليوم 07:33
كيم يأمر باختبار "نوع جديد" من الصواريخ العابرة للقارات
عربي ودولي
كيم يأمر باختبار "نوع جديد" من الصواريخ العابرة للقارات
اليوم 07:26
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©