«الشارقة للتعليم الخاص» تناقش الأولويات المحورية

الشارقة (الاتحاد)

ترأس علي الحوسني مدير هيئة الشارقة للتعليم الخاص، اجتماع مجلس مديري المدارس الخاصة الذي عقد مؤخراً في مقر الهيئة، بمشاركة عدد من المسؤولين في الهيئة، وكل من الدكتور رائد عبدالله رئيس المجلس مدير مدرسة تريم الأميركية الخاصة، وسمر مراد نائب رئيس المجلس مدير مدرسة الإبداع العلمية الدولية، وعدد من مدراء الإدارات بالهيئة، إضافة إلى أعضاء المجلس من مديري المدارس الخاصة بالإمارة. وثمن الحوسني جهود أعضاء المجلس وتعاونهم المثمر مع الهيئة في مسيرتها نحو تطوير أدوات المنظومة التعليمية بهدف تحقيق أهدافها الاستراتيجية ونواتج ومخرجات أكاديمية متميزة تليق بمكانة ودور إمارة الشارقة على المستويين الإقليمي والعالمي، مؤكداً أهمية دور مجلس مديري المدارس الخاصة في الشارقة لتسليط الضوء على العديد من القضايا المحورية في الميدان، وإعادة تقييم مجريات الفترة الماضية والعمل معاً لتطوير وتحسين مستوى أداء المدارس.

وأضاف: أن الاجتماع سلط الضوء على حزمة من الأولويات المتعلقة بأطراف المنظومة التعليمية، بغرض الحفاظ على المكتسبات التي تحققت والبناء على المنجزات، لمواصلة تعزيز ريادة المجتمع التعليمي.

وتطرق الاجتماع إلى مشروع الشارقة إمارة معيارية للاختبارات الدولية واختبارات PISA «امتحانات بيسا» التي سيتم عقدها في أبريل المقبل.

إلى ذلك، تطرق الاجتماع إلى المؤتمرين المزمع عقدهما في يونيو المقبل بالتعاون مع أكاديمية الشارقة للتعليم ويبحث الأول في جودة التعليم «مسرعات التحسين المستدام»، ويركز على استعراض جملة من البحوث والدراسات وتقديم قصص نجاح لبعض الطلبة والمدارس، فيما يحمل الثاني عنوان «بالعربية نرتقي» الذي يهدف إلى عرض أفضل الممارسات لتعليم اللغة العربية وتعزيزها بين الطلبة.