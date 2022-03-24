ختام الفصل الدراسي الثاني اليوم

إبراهيم سليم (أبوظبي)

تختتم اليوم امتحانات الفصل الثاني من العام الدراسي 2021/ 2022، لتبدأ إجازة الربيع من 27 مارس الحالي إلى 17 أبريل، والعودة 18 أبريل بعد اعتماد الأحد إجازة أسبوعية، بالنسبة إلى المدارس الحكومية والمدارس الخاصة المطبقة للمنهج الوزاري، أما بالنسبة لبقية المدارس الخاصة التي تطبق مناهج أجنبية تكون الإجازة، إما 3 أسابيع متصلة حسب كل إمارة والتواريخ الموضحة أو أسبوعين متصلين، وأسبوع ثالث يتم توزيعه على مدار العام.

وكانت وزارة التربية والتعليم قد قسمت السنة الدراسية للمدارس الحكومية والمدارس الخاصة إلى ثلاثة فصول دراسية، إذ يتعين على تلك المدارس الالتزام بالحد الأدنى لعدد أيام التدريس، والمحدد من قبل الوزارة، وفي سبتمبر 2020، اعتمد المجلس الوزاري للتنمية التقويم المدرسي للمدارس الحكومية والخاصة على مستوى الدولة للأعوام الثلاثة بدءاً من 2020-2022، في إطار تعزيز تكامل جهود منظومة التعليم في الدولة.

وحدد التقويم الدراسي عدد أيام التمدرس للمدارس الحكومية والمدارس الخاصة التي تتبع منهاج وزارة التربية والتعليم في كل عام دراسي لتكون 188 يوماً للعام الدراسي 2020-2021، وبمجموع 186 يوماً للعام الدراسي 2021-2022، وللعام الدراسي 2022-2023 بإجمالي 188 يوماً، إلى جانب إلزام جميع المدارس الخاصة التي لا تتبع منهاج وزارة التربية والتعليم بالحد الأدنى لعدد أيام التمدرس والمحددة بمجموع 182 يوماً.

وفتحت مدارس القطاع الخاص في أبوظبي باب التسجيل للعام المقبل في جميع الصفوف بدءاً من الروضة، كما دعت المدارس أولياء الأمور إلى ضرورة دفع المصاريف الدراسية، والتي حان سداد القسط الأخير منها.