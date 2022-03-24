اليوم .. انطلاق مؤتمر «مكافحة مقاومة مضادات الميكروبات» بدبي

دبي (وام)

تنطلق اليوم فعاليات مؤتمر الإمارات الدولي الخامس لمكافحة مقاومة مضادات الميكروبات الذي تنظمه وزارة الصحة ووقاية المجتمع بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي ومنظمة الصحة العالمية ويستمر يومين في فندق «لو ميريديان دبي» المطار.

يقام المؤتمر برعاية معالي عبدالرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع بمشاركة 500 طبيب وممرض واستشاري وفني من مختلف قارات العالم وحوالي 15 شركة عالمية من أهم شركات صناعة الأدوية والأجهزة الطبية التي تعنى بمكافحة مقاومة المضادات.

وأكدت الدكتورة نجيبة عبد الرزاق رئيسة اللجنة المركزية لمكافحة العدوى في دولة الإمارات رئيسة المؤتمر أهمية هذا الحدث كونه يمثل فرصة مثالية للإطلاع على أحدث الممارسات العالمية في مجال مضادات الميكروبات في العالم بمشاركة نخبة من قيادات القطاع الصحي والخبراء والاستشاريين لمناقشة وضع الحلول المستدامة لتطويق مشكلة مضادات مكافحة الميكروبات مشيرة إلى أن دولة الإمارات كانت من الدول السباقة في المنطقة لمنع صرف المضادات الحيوية في الصيدليات الخاصة من غيـر وصفة طبية بالإضافة إلى طرحها أحدث أدوية المضادات الحيوية المدمجة في الدولة لحالات البكتيريا المقاومة.

وأضافت: أن المؤتمر سيتناول مجموعة واسعة من الموضوعات تتعلق بكيفية إدارة مكافحة العدوى والوقاية منها بفعالية ومنع ظهور الكائنات المقاومة للمضادات الحيوية المتعددة كجزء من أهداف سلامة المرضى وتحسين الجودة في مكافحة العدوى إضافة إلى خطة عمل اللجنة الوطنية لمكافحة مقاومة مضادات الميكروبات على المستوى الوطني والإقليمي وبرامج مراقبة الكائنات المتعددة المقاومة والوقاية من العدوى ومراقبة برنامج إدارة الوقاية من الالتهابات المرتبطة بالرعاية الصحية وقضايا الصحة المهنية للوقاية من العدوى ودور المختبر المرجعي الوطني وتكنولوجيا المعلومات. وأوضحت الدكتورة نجيبة عبد الرزاق أن مقاومة الميكروبات للمضادات الحيوية من أكبر المخاطر التي تعترض الصحة العالمية والأمن الغذائي بسبب إساءة استعمالها عند إعطائها للإنسان والحيوان، حيث بات علاج عدوى الالتهابات المتزايدة أقل تأثيراً بعد تضاؤل فعالية المضادات الحيوية التي تؤدي مقاومتها من الميكروبات إلى تمديد فترة الإقامة في المستشفى وارتفاع التكاليف الطبية وزيادة معدل الوفيات منوهة بأن منظمة الصحة العالمية تتوقع أن تكون مقاومة الميكروبات للمضادات الحيوية السبب الرئيس للوفاة عام 2050.

وسيتم خلال المؤتمر تسليط الضوء على أحدث التطورات في الأبحاث والممارسات في مجال مقاومة المضادات الحيوية من خلال سلسلة من المحاضرات التي يقدّمها الخبراء بالإضافة إلى المناقشات التفاعلية وورش العمل وأحدث المستجدات في علم الأمراض المعدية ونسبة مقاومتها للمضادات الحيوية وتداول المعلومات الخاصة بدراسة الأمراض المعدية ومكافحة العدوى.

ويستهدف المؤتمر عدداً من التخصصات المعنية تشمل أطباء أمراض العدوى والطب الباطني الميكروبيولوجي والرعاية الحرجة والصيادلة وفنيو المعامل وضباط الجودة ومسؤولو الصحة العامة وأطباء الأسرة والرعاية الأولية والمعلوماتية الطبية والممرضات ومهندسو الطب الحيوي بالإضافة إلى أهم شركات صناعة الأدوية والأجهزة الطبية التي تعنى بمكافحة مقاومة مضادات الميكروبات وذلك انطلاقاً من نهج دولة الإمارات في ترسيخ مبدأ الاهتمام بتطوير الكوادر الطبية وخلق بيئة حاضنة للخبراء والمختصين لتقديم أفضل الخدمات الصحية وتحقيق نهضة صحية مميزة.