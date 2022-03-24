ورشة تفاعلية عن الابتكار الصحي

دبي (الاتحاد)

نظمت وزارة الصحة ووقاية المجتمع ورشة تفاعلية للابتكار بهدف تعزيز مشاركة الموظفين في تصميم الخطة الاستراتيجية للوزارة 2023-2026، واقتراح المشاريع الابتكارية، من خلال تعزيز المهارات والقدرات لديهم في مجال الإبداع والتطوير، والخروج بحلول مستدامة مواكبة للمتغيرات العالمية في القطاع الصحي، بما يتوافق مع رؤية واستراتيجية القيادة الحكيمة بجعل دولة الإمارات وجهة عالمية للابتكار.

وترأس الورشة الدكتور حسين عبد الرحمن الرند وكيل الوزارة المساعد لقطاع الصحة العامة، بحضور صقر الحميري مدير إدارة الاستراتيجية والمستقبل الرئيس التنفيذي للابتكار، وعدد من المسؤولين والموظفين المعنيين بمجال الاستراتيجية والابتكار.

وأشار الدكتور الرند إلى أهمية الورشة التفاعلية عن الابتكار، وما تم طرحه من محاور ومبادرات وأفكار ابتكارية من قبل المشاركين، للتعامل مع التحديات والمتغيرات من خلال إدراج حلول لإعادة ابتكار مجمل الخدمات الصحية وتطوير مراكز بحثية، وخلق شراكات محلية وعالمية لتحسين الجاهزية لمواجهة الأمراض المستقبلية، والاستفادة من البيانات التحليلية ورفع الجاهزية للوقاية من الأمراض.

وأشار صقر الحميري مدير إدارة الاستراتيجية والمستقبل الرئيس التنفيذي للابتكار بوزارة الصحة ووقاية المجتمع إلى أن هذه الورشة التفاعلية تأتي ضمن 4 ورش مبتكرة، بناء على الشراكة التي أبرمتها الوزارة مع شركة IBM، بهدف تعزيز عوامل الابتكار في الإستراتيجية القادمة للوزارة، التي يتم العمل عليها بشكل مدروس وفق مسار زمني، حيث ستمثل خريطة طريق لتحقيق أفضل مستويات الرعاية الصحية والخروج باستراتيجيات ناجحة ذات جودة مستدامة لتطوير الخدمات الصحية الاستباقية والمتكاملة، والتي تهدف إلى ترسيخ منظومة صحية قائمة على الشراكة والبحث العلمي والابتكار واستقطاب الكفاءات والمواهب الصحية.