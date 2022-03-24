140 وجهة رياضية وترفيهية في أبوظبي

هالة الخياط (أبوظبي)

نجحت دائرة البلديات والنقل خلال العام الماضي بافتتاح 140 وجهة رياضية وترفيهية جديدة على مستوى إمارة أبوظبي، تتضمن 46 متنزهاً جديداً، و94 ملعباً في أنحاء الإمارة، مما ساهم في رفع جودة المعيشة للسكان والزوار. وأنجزت الدائرة من خلال بلدياتها الثلاث، بلدية مدينة أبوظبي، بلدية مدينة العين، بلدية منطقة الطفرة، 26 حديقة جديدة على مستوى الإمارة ، في خطوة نحو تحقيق التطوير المستدام للبنية التحتية والمرافق في كل أنحاء الإمارة.

أكدت الدائرة أنها تتعامل مع تجميل وتجديد المرافق المجتمعية ضمن أولوياتها، مع التأكيد على أهمية الحفاظ على المظهر العام وتجميل المرافق المجتمعية لتكون بمستوى عالمي يسهم في رفع جودة الحياة للسكان والضيوف، وتعزيز مكانة أبوظبي عالمياً لتكون وجهة مميزة كأفضل الأماكن للحياة والعمل والزيارة.

وأكملت الدائرة من خلال بلدية مدينة أبوظبي العام الماضي 4 حدائق جديدة في مدينة أبوظبي وضواحيها، وتجديد 39 حديقة ضمن الأحياء السكنية، وإنجاز ممشى مجهز برذاذ مياه، وإقامة 39 ملعباً جديداً.

وفي مدينة العين، أنجزت الدائرة من خلال بلدية مدينة العين حديقتين جديدتين، وتجديد 18 حديقة صغيرة، وإقامة 3 ملاعب رياضية جديدة، و33 مساحة جديدة للأنشطة، و2 ممشى مجهز برذاذ المياه.

وأنجزت الدائرة من خلال بلدية منطقة الظفرة 20 حديقة جديدة، وحديقة واحدة تم تجديدها، و13 ملعباً رياضياً جديداً، و22 مساحة جديدة للأنشطة، و2 ممشى مجهز برذاذ المياه.

وتأتي هذه المشاريع ضمن إطار إعادة تأهيل وتطوير المناطق الترفيهية بهدف إسعاد السكان وإيجاد بيئة ترفيهية آمنة وذات معايير ومواصفات حديثة، تحقق متطلبات السكان وتساهم في الارتقاء بجودة حياتهم، وتوفير مساحات لعب للعائلات والأطفال، وتحقيق التواصل بين أفراد المجتمع.

وتلبي الحدائق العامة ومناطق الألعاب السكنية في إمارة أبوظبي احتياجات الأطفال المختلفة، وتمنحهم تجارب من الترفيه واللعب، واكتساب شتى المهارات في بيئة آمنة تتوافق مع أعلى المعايير العالمية.

وتوفر الإمارة من خلال حدائقها في مختلف المناطق مساحات واسعة للمرح والترفيه في أحضان الطبيعة، بخيارات متعددة، وتتيح للأطفال تجارب مختلفة من خلال تقديمها البيئة الفطرية والحياة الطبيعية الضرورية لكل طفل. وتنفرد العديد من الحدائق بحصولها على جائزة العلم الأخضر العالمية التي تسعى إلى توفير متنزهات عامة، وحدائق عالية الجودة، تخضع لإدارة تراعي البيئة المستدامة وجودة الحدائق.

وتوفر الحدائق العامة خيارات ترفيهية متعددة للأطفال، وتحتوي معظمها على ملاعب لكرة الطائرة، كرة السلة، وملاعب رياضية متعددة الأغراض، بالإضافة إلى ألعاب الأطفال.

مضمار للتريض

تتضمن العديد من الحدائق مضماراً للتريض حول محيطها، لمحاربة انتشار السمنة بين الكبار والصغار، وتراعي العديد من الحدائق الجانب التثقيفي، وإتاحة الفرصة لهواة القراءة، حيث تضم مكتبات متنوعة تمثل إضافة للجانب الثقافي عند الأطفال.

وتراعي معظم الحدائق في الدولة فئة أصحاب الهمم، بتوفير أجهزة لياقة بدنية مخصصة لأصحاب الهمم، بما يتيح لهم فرصة مشاركة أقرانهم من الأسوياء اللعب واللهو وممارسة الرياضة، ضمن منطقة ألعاب صديقة للأطفال من أصحاب الهمم في الحدائق العامة من دون عائق أو شعور بالنقص.